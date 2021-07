A. Fauci : « La charge virale dans le nez des vaccinés infectés est la même que dans celui des non-vaccinés infectés »

Comprenne qui voudra ,le docteur Fauci nous explique tranquillement que la charge virale dans le nez du variant delta est la même chez un vacciné et un non vacciné

De ces propres mots : "La charge virale du variant delta dans le nez des vaccinés est la même que celle des non vaccinés, alors, masquez-vous s'il vous plaît !" ('The viral load of delta variant in the nose of the vaccinated is the same as unvaccinated, so mask up please' )