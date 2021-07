Apple prévient que l’iPhone peut « interférer » avec les dispositifs cardiaques

Apple a publié une longue liste de produits qui, selon elle, doivent être tenus à l’écart des stimulateurs cardiaques et des défibrillateurs implantés, car ils peuvent « interférer » avec les appareils médicaux.

« De nombreux appareils électroniques grand public contiennent des aimants ou des composants et des radios qui émettent des champs électromagnétiques », a déclaré Apple, ajoutant que « pour éviter toute interaction potentielle avec ces types d’appareils médicaux, gardez votre produit Apple à une distance sûre de votre appareil médical (plus de 6 pouces / 15 cm de distance ou plus de 12 pouces / 30 cm de distance en cas de chargement sans fil). »

Apple n’explique pas ce qui pourrait se produire lorsque ses produits entrent en contact étroit avec des stimulateurs cardiaques et des défibrillateurs. On peut tout de même supposer que la pire des circonstances pourrait être la désactivation d’un dispositif médical et pourrait entraîner la mort.

« Si vous soupçonnez que votre produit Apple interfère avec votre appareil médical, cessez de l’utiliser et consultez votre médecin et le fabricant de votre appareil médical », a averti la société.

Voici les produits qu’Apple veut tenir éloignés de vos appareils médicaux :

AirPods et étuis de chargement

AirPods et étui de chargement

AirPods et étui de chargement sans fil

AirPods Pro et étui de recharge sans fil

AirPods Max et Smart Case

Apple Watch et accessoires

Apple Watch

Bracelets pour Apple Watch avec aimants

Accessoires de chargement magnétique pour Apple Watch

HomePod

HomePod

HomePod mini

iPad et accessoires

iPad

iPad mini

iPad Air

iPad Pro

Housses intelligentes et Smart Folios pour iPad

Smart Keyboard et Smart Keyboard Folio pour iPad

Clavier magique pour iPad

iPhone et accessoires MagSafe

Modèles iPhone 12

Accessoires MagSafe

Mac et accessoires

Mac mini

Mac Pro

MacBook Air

MacBook Pro

iMac

Apple Pro Display XDR

Beats

Beats Flex

Beats X

PowerBeats Pro

UrBeats3

L’avertissement d’Apple intervient peut-être alors qu’une nouvelle analyse publiée dans le Journal de l’American Heart Association avertit que certains iPhones d’Apple peuvent causer des problèmes importants avec les dispositifs électroniques implantables cardiaques.