Brigitte Milhau sur CNews : « 1 enfant sur 5000 aura un problème cardiaque »

Sur CNEWS, Brigitte Milhau, explique : « on sait qu’avec la vaccination il y a des risques comme avec tous les médicaments… »

« En effet il y a des risques pour les enfants, on les a identifiés, des risques de myocardite (inflammation du muscle cardiaque), des risques de péricardite (de l’enveloppe du cœur) et on s’est aperçu qu’il y avait un risque sur 5000 pour les garçons et 1 sur 100 000 pour les filles après la deuxième dose. »« On prévient les soignants, les adolescents et les parents que s’il y a des douleurs dans la poitrine, des sifflements, on surveille… » !