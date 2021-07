Certains disent que le Covid est comme le Sida, voici pourquoi

En 1981, des médecins de New York et de Los Angeles ont vu de jeunes hommes en bonne santé tomber malades et mourir en quelques mois, leur système immunitaire étant apparemment détruit.

Ces décès ont déclenché une recherche effrénée du coupable. En 1983, les virologues avaient identifié un nouvel agent pathogène qu’ils allaient appeler le virus de l’immunodéficience humaine.

Au cours de la décennie suivante, les scientifiques en ont appris beaucoup plus sur le VIH, dont le taux de mortalité était proche de 100 %, pire encore que celui d’Ebola ou de la variole. Ils ont fini par l’apprivoiser – peut-être le plus grand succès de la recherche scientifique et médicale de la fin du XXe siècle.

Mais l’histoire politique du sida est beaucoup plus délicate. Les scientifiques ont rapidement compris que les homosexuels et les toxicomanes par voie intraveineuse couraient un risque bien plus élevé de contracter le VIH que le grand public. Mais ils craignaient que les gens ne soutiennent pas le financement de la recherche sur le sida – et stigmatisent davantage ces groupes – s’ils expliquaient ouvertement cette réalité.

Ils ne l’ont donc pas fait.

Comme le rapportait Smithsonian Magazine en 2013 :

« Les campagnes financées par le gouvernement fédéral ont cherché à s’adresser à un grand nombre de personnes de tous horizons – hommes, femmes, homosexuels ou hétérosexuels. La campagne America Responds to AIDS, créée par les CDC, s’est déroulée de 1987 à 1996 et est devenue un élément central du message « tout le monde est à risque »… »

La tromperie a probablement accru la volonté du public de financer la recherche. Mais elle a eu de sérieux effets secondaires. Smithsonian poursuit en expliquant :

« Certaines organisations de lutte contre le sida, en particulier celles qui fournissent des services aux communautés les plus exposées au risque de contracter le VIH, ont considéré que la campagne détournait l’argent et l’attention des communautés qui en avaient le plus besoin. »

Elle a également suscité une peur inutile chez des personnes présentant un risque infiniment faible, notamment les femmes hétérosexuelles.

Le plus important est peut-être que cette campagne était fondamentalement fausse.

Ce fait devrait importer à toute personne qui croit que la vérité – même la vérité désagréable – devrait guider les décisions de politique publique.

Ce qui nous amène au COVID.

Le SARS-COV-2 n’est même pas dans la même zone de temps que le VIH en tant que tueur. Mais il est comme le VIH sur un point crucial. Il a des préférences.

Après un an, la plupart d’entre nous savent que les personnes âgées sont beaucoup plus exposées au coronavirus (bien que même les personnes bien informées ne sachent pas toujours à quel point ce risque est élevé).

Mais ce que les autorités de santé publique se sont évertuées à occulter, c’est à quel point l’obésité – en particulier l’obésité extrême – augmente le risque de coronavirus chez les jeunes.

En avril, des chercheurs britanniques ont publié un article définitif sur le sujet dans The Lancet Diabetes & Endocrinology, une revue à comité de lecture. Les chercheurs ont examiné les dossiers médicaux de près de 7 millions de personnes en Angleterre pour étudier le lien entre l’obésité et les conséquences graves du Covid, notamment l’hospitalisation et le décès.

Les résultats de base ne montrent qu’un lien modéré entre le surpoids et le risque de Covid. Mais en y regardant de plus près, les chercheurs ont constaté que cela s’explique par le fait que chez les personnes âgées, le surpoids n’entraîne PAS de risque excessif.

Les chercheurs ont donc divisé les patients en quatre tranches d’âge : 20-39 ans, 40-59 ans, 60-79 ans et plus de 80 ans. Ils ont constaté que dans les deux groupes les plus jeunes – y compris les adultes jusqu’à 60 ans – l’obésité était associée à presque TOUT le risque que le Covid entraîne des soins intensifs ou le décès. Ces résultats sont restés valables même après correction de nombreux facteurs de confusion potentiels, comme le tabagisme, les maladies non liées au poids et la richesse.

L’excès de risque était extrêmement élevé même pour les personnes qui n’étaient pas atteintes d’obésité morbide – définie par un indice de masse corporelle de 40 ou plus. Une personne âgée de 40 à 60 ans ayant un IMC de 35 – c’est-à-dire pesant 104 kg et mesurant 1,80 m – avait environ cinq fois plus de risques de mourir du Covid qu’une personne de poids normal. Pour les jeunes adultes, le risque excédentaire était encore plus élevé, et pour les personnes souffrant d’obésité morbide, encore plus.

En revanche, les personnes de poids normal de moins de 40 ans ne courent pratiquement aucun risque de mourir du Covid. Les chercheurs ont constaté que leur taux était inférieur à 1 sur 10 000 par an. Même dans la tranche d’âge de 40 à 59 ans, les adultes de poids normal avaient un risque annuel bien inférieur à 1 sur 1 000.

Les chercheurs n’ont pas inclus ces résultats étonnants dans le corps principal de l’article, mais uniquement dans son annexe. Néanmoins, ils ont été clairs dans leur discussion sur les résultats globaux :

« Nos conclusions tirées de cette vaste cohorte basée sur la population soulignent que l’excès de poids est associé à une augmentation substantielle des risques de résultats sévères COVID-19, et constitue l’un des facteurs de risque modifiables les plus importants identifiés à ce jour.«

En fait, les résultats suggèrent que pour les personnes de moins de 60 ans, la perte de poids serait le meilleur moyen de réduire le risque de Covid – probablement même plus qu’un vaccin (et sans effets secondaires).

Mais bien sûr, vous n’avez pas entendu parler de cet article.

Personne n’en a entendu parler. L’establishment de la santé publique a décidé qu’une discussion honnête sur les personnes réellement menacées par le Covid pourrait ressembler à une condamnation des victimes, comme ce fut le cas il y a une génération avec le VIH.

Cette fois, cependant, nous n’avons pas seulement effrayé un groupe de personnes qui ne courent pratiquement aucun risque. Notre théâtre d’enfermement viral a été beaucoup plus destructeur, pour les enfants qui ont perdu une année d’école et pour tous les autres. Ironie du sort, la prise de poids liée au lockdown a peut-être même aggravé les risques l’année dernière.