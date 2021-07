Cette étonnante gravure sur os vieille de 51 000 ans change notre vision des Néandertaliens

Un artefact préhistorique a récemment été découvert dans une grotte du massif du Harz, dans le centre de l’Allemagne. Gravé par des Néandertaliens il y a des dizaines de milliers d’années, cet os d’orteil de cerf géant pourrait être la plus ancienne œuvre d’art connue.

DES MARQUES CLAIREMENT ORNEMENTALES

Décrit dans la revue Nature Ecology & Evolution, l’os possède une face avant ornée de chevrons superposés et d’incisions plus petites sur le bord inférieur qui ont sans doute servi de base. Lorsque l’artefact a été placé sur sa base, il ne s’est pas renversé, ce qui suggère que celui-ci aurait sans doute été posé dans un coin de la grotte d’Einhornhöhle. Un site également connu sous le nom de « grotte de la Licorne », en raison des nombreux os fossilisés y ayant été découverts depuis le XVIe siècle et qui, selon la croyance locale, provenaient de ces légendaires créatures.

