Dans le Golfe du Mexique, l’océan est littéralement en feu (vidéos)

Une fuite de gaz non loin d'une plateforme pétrolière, au large du Mexique, a déclenché vendredi un impressionnant incendie à la surface de l'océan. Il a fallu 5h aux secours pour venir à bout de cet "œil de feu".

Les images semblent tout droit sorties d'un film de science fiction. Elles ont pourtant été tournées par la télévision mexicaine. Vendredi vers 5h, heure locale, un incendie s'est déclaré à la surface de l'océan, à l'ouest de la péninsule mexicaine du Yucatan, formant un spectaculaire "œil de feu". La compagnie pétrolière publique Pemex indique qu'il est parti de la fuite de gaz d'un pipeline sous-marin, à 150 mètres de sa plateforme pétrolière nommée Ku Maloob Zaap. Il a fallu 5h aux secours pour éteindre le feu, à l'aide

d'azote.

Une enquête ouverte sur la cause de l'incendie



Selon Pemex, qui s'est exprimée dans un communiqué, aucun blessé n'a été signalé et la production n'a pas été affectée par cet incendie. L'entreprise, qui a plusieurs accidents industriels d'ampleur à son actif, a indiqué avoir fermé les vannes du pipeline. Elle a ajouté qu'elle enquêterait sur la cause de l'incendie. Selon un rapport d'incident de Pemex partagé par Reuters, les installations de production de la plateforme ont été touchées par un orage. Angel Carrizales, directeur exécutif de l'Agence pour la sécurité, l'énergie et l'environnement pour le secteur des hydrocarbures au Mexique, a par ailleurs indiqué sur Twitter que l'incident "n'a généré aucun déversement".