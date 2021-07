Des élus démocrates fuient le Texas pour empêcher le vote d'une loi controversée

Des dizaines d'élus démocrates du Texas ont quitté lundi 12 juillet en urgence leur État du sud des États-Unis afin d'empêcher l'adoption d'une loi électorale controversée, voulue par la majorité républicaine au parlement texan.

La loi texane autorise l'arrestation des élus de l'État qui sont absents lors des sessions de vote et à les ramener, de force si besoin, dans l'enceinte du Parlement. C'est pourquoi ces élus ont décidé de s'envoler pour un endroit où la police du Texas n'a pas autorité pour agir. «Mes collègues démocrates et moi-même quittons l'État afin d'empêcher un quorum d'être atteint et torpiller le projet de loi de restriction du vote au Texas», a ainsi déclaré dans un tweet James Talarico, député démocrate de la Chambre des représentants du Texas. L'élu a affirmé s'envoler pour Washington et a par la suite tweeté une photo le montrant au pied d'un avion, avec une autre députée démocrate du Texas à ses côtés.

https://www.lefigaro.fr/international/des-elus-democrates-fuient-le-texas-pour-empecher-le-vote-d-une-loi-controversee-20210712