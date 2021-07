Vous étiez prévenus, après avoir empêché les non-vaccinés de vivre et d’assister à des rassemblements et profiter d’activités diverses et variées, à présent si vous adhérez au pass sanitaire mais uniquement en faisant des tests PCR… prenez garde. Les personnes testées positives seront isolées et mises en quarantaine de force par les autorités pendant une durée de 10 jours.

Elles viendront toquer à votre porte.

