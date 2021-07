"'​​​​​​​Être ou ne plus être, telle est la réponse"

Depuis le début de l’épidémie du covid-19, 4 millions de personnes ont perdu la vie dans le monde, les décès étant majoritairement intervenus aux USA, avec plus de 606 milles (ayant officielles succombés du virus), l’Inde, presque 404 000 d’habitants, pays suivis par le Brésil. 530 K, et la France avec au dernier décompte macabre 111 000 morts.

Parmi ces décès, tous seraient morts du virus, et presque aucun d’une comorbidité ou même de la grippe saisonnière, annuellement vecteur important de décès, et qui bizarrement, a presque totalement disparue.

De nouveaux variants naissent ci et là, résultant généralement de la vaccination, les deux derniers, le Delta, 60 fois plus contagieux mais sans plus de gravité et des vaccins sur le marché “très efficaces”, et l’Epsilon (découvert en Californie), débarquant juste en Europe et déjà repéré en France, peu contagieux mais plus costauds que les vaccins proposés.

STRATÉGIE FRANCAISE

Le Président Macron et son gouvernement ont opté pour une vaccination massive et bientôt obligatoire. S’il est acceptable de picouser les personnes à risque et les professionnels de la santé, le désir galopant de vacciner obligatoirement l’ensemble des français de plus de 18 ans n’a aucun sens, ce qui semble l’idéal gouvernemental en place

Il est primordial d’agir en fonction de la faiblesse des gens, ici, les plus âgés, et de stopper l’attaque ridicule lancée contre la jeunesse. La question est: “Qui devons-nous protéger ?” - Forcément, les plus vulnérables.

Le Passe-sanitaire doit être adopté le temps de la pandémie là où les plus à risque peuvent se trouver: Théâtre... Aucunement ailleurs. Boîte de nuit, bars, cinémas doivent absolument restés libres d’accès. Ajoutons que depuis désormais seize mois, les jeunes étudient en distanciel, sont confinés et/ou interdits des libertés qui font leur âge. Ces jeunes, les moins vaccinés, également les moins à risque, doivent eux aussi être protégés, et pas sacrifier.