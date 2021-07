L’OMS critique la stratégie française et appelle à ne pas vacciner les plus jeunes

L’Organisation mondiale de la santé a demandé le 21 juillet dernier aux pays riches de ne pas vacciner les plus jeunes et à faire don de leurs doses en surplus aux pays pauvres. Une déclaration qui semble avoir peu d’écho en France, alors que Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale, a indiqué mercredi 28 juillet que les collégiens et les lycéens non vaccinés ne pourraient plus participer à des activités ou être présents en classe si nécessaire.

À Genève, Tedros Ghebreyesus, directeur général de l’OMS, a ainsi qualifié de «scandale moral» le fait que 75% des vaccins administrés à ce jour ne l’aient été que dans dix pays, selon le quotidien suisse 20 Minutes . Selon lui, mieux répartis, ils auraient pu suffire à protéger tous les aînés et le personnel de santé du monde entier.

Tedros Ghebreyesus a regretté que la Suisse et d’autres pays, dont la France, aient acheté autant de doses sans tenir compte des personnes ne voulant pas être vaccinées, ni du fait que la vaccination des enfants et des adolescents en bonne santé ne soit guère utile, selon les dernières études.

Les pays les plus touchés par la pandémie sont en effet les plus pauvres, dont Haïti, avec moins de 0,1 dose de vaccin pour 100 habitants. Mais aussi beaucoup de pays africains, d’Asie du Sud, d’Asie centrale et de l’Est, et du Moyen-Orient, avec peu de doses.

Le Figaro