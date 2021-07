"Icelandia": l'Islande serait le centre d'un vaste continent englouti

Dans un ouvrage paru fin juin, une équipe internationale de chercheurs avance une nouvelle théorie géologique. Ils pensent avoir découvert un continent englouti, caché sous l’Islande et l’océan environnant, baptisé "Icelandia".

Ça n'a rien d'une théorie farfelue fomentée par des hurluberlus. Une équipe internationale de géologues, animée par Gillian Foulger, professeure émérite de géophysique au département des Sciences de la Terre de l’université de Durham (Royaume-Uni), pense avoir découvert un continent immergé géant et caché sous l'Islande.

Les scientifiques détaillent leur nouvelle théorie dans le chapitre intitulé "Icelandia" d'un ouvrage publié le 29 juin par Société géologique d'Amérique (In the Footsteps of Warren B. Hamilton : New Ideas in Earth Science). Icelandia, c'est le nom qu'ils donnent à cet hypothétique nouveau continent. Ils pensent qu'il pourrait couvrir une superficie d’environ 600 000 km2 dans l'axe Groenland-Islande-Féroé. Peut-être même 1 000 000 de km2 en incluant les zones adjacentes à l'ouest de la Grande-Bretagne.

On apprend généralement à l'école que les continents reposent sur une croûte continentale épaisse et les océans sur une croûte océanique mince et basaltique. Dans ses derniers travaux, Gillian Foulger, géologue de renommée mondiale dont les recherches ont contribué à cartographier la composition des fonds marins par rapport aux masses terrestres, montre que l'Islande est assise sur un matériau hybride continental-océanique.