L’hystérie anticomplotiste touche aussi les domaines scientifiques et universitaires

Donc déjà deux fautes pour un article scientifique. 1) ne pas donner de définition précise du concept dont vous allez parler, c’est à dire préciser ce qu’est une théorie du complot. 2) mettre toutes les théories du complot dans le même panier. Cela évite de préciser que la gamme va de la plus valide à la plus délirante et permet de TOUTES les classer comme délirantes. Là encore une généralisation indigne d’un article qui se prétend scientifique.

C’est ainsi que l’argent corrompt la science ; pas directement mais par une sélection très politique des projets de recherche scientifique. Et, bien évidemment la psychologie et la sociologie sont dans la ligne de mire des puissants qui veulent contrôler la société. Du coup nous en arrivons à un point où une caricature de science continue de se prétendre « science objective » et où les scientifiques sérieux, c’est-à-dire ceux qui commencent une recherche sans préjugés ni conclusion faite d’avance, sont souvent mis au rencart des universités ou, s’ils percent quand-même, dénigrés par les médias aux ordres ; comme on le voit de plus en plus souvent dans cette période d’inversion totale des valeurs. Le Lancet nous en avait déjà donné un aperçu , il y a peu de temps.

Pour vous montrer ce phénomène, nous allons analyser un texte publié par la soi-disant très sérieuse British Psychological Society (BPS) car c’est un exemple édifiant montrant que le sérieux et l’objectivité scientifiques disparaissent facilement lorsque les budgets accordés vont dépendre du résultat que l’on attend de la recherche. En d’autres mots, proposez une étude pour montrer les biais cognitifs des partisans de la théorie du complot et vous décrocherez un budget de recherche ; proposez une étude pour rechercher les causes profondes du fait que « Les théories du complot ont bondi au cours des dernières années » et que « 60% des Britanniques croient en une théorie du complot » et vous aurez peu de chance d’en décrocher un.

L’hystérie médiatique actuelle sur les « théories du complot » contamine les domaines scientifiques et les sciences humaines en particulier. En lisant certains articles de psychologie on s’aperçoit que les psychologues eux-mêmes tombent dans le fameux « biais cognitif de confirmation » qu’ils sont si prompts à repérer chez leurs patients en général et les « théoriciens du complot » en particulier. Quand on voit la paille dans l’œil du voisin…

Il est facile de rejeter les théoriciens du complot – mais ce n’est pas une façon productive d’aborder le problème. Au lieu de cela, les chercheurs étudient pourquoi les gens se laissent entraîner dans de tels systèmes de croyance [Premier biais. Pour l’auteure et les chercheurs dont elle parle, une théorie du complot, quelle qu’elle soit, est une croyance qui ne repose sur aucun fait établi et dans laquelle on se « laisse entraîner », comme dans une drogue], même au détriment de leurs relations personnelles. Ces travaux peuvent nous aider à comprendre pourquoi les conspirations se répandent, et nous fournir des conseils utiles pour parler à des proches qui ont peut-être succombé à une théorie du complot. [Et elle insiste bien pour dire que toute théorie du complot est une croyance à laquelle on « succombe », comme à une drogue ou un maléfice. Ce n’est plus de la science, c’est du lavage de cerveau, mais un « lavage scientifique sérieux », isn’t-it ?]

Pourquoi les gens croient-ils aux théories du complot ?

[Peut-être parce que certaines ne sont pas que des « théories » ? Mais non, cette évidente hypothèse ne sera pas envisagée]

Il existe un certain nombre de raisons pour lesquelles une personne peut être attirée par une théorie du complot, souvent liées à des besoins psychologiques frustrés [pour nous mettre « scientifiquement » les points sur les i].

« Le premier de ces besoins est épistémique, lié au besoin de connaître la vérité et d’avoir une clarté et une certitude », explique Karen M. Douglas, professeur de psychologie sociale à l’université du Kent. « Les autres besoins sont existentiels, qui sont liés au besoin de se sentir en sécurité et d’avoir un certain contrôle sur les choses qui se passent autour de nous, et sociaux, qui sont liés au besoin de maintenir notre estime de soi et de se sentir positif par rapport aux groupes auxquels nous appartenons. » [« Connaître la vérité, besoin de sécurité, contrôle des évènements, maintenir l’estime de soi et se sentir positif ». C’est une description que pourrait caractériser 99% des gens sains d’esprit et non pas une caractéristique propre aux « théoriciens du complot »]

Ainsi, par exemple, si une personne est angoissée par la pandémie et se sent perdre le contrôle, elle peut être attirée par des théories qui suggèrent qu’elle est fausse, satisfaisant ainsi ses besoins existentiels. [Il n’y a pas de théorie du complot prétendant que la pandémie est fausse. Ce sont certains politiques occidentaux qui, au tout début, ont préféré la minimiser. Donc argument de mauvaise foi ou ignorance du sujet, juste pour tordre la réalité et la faire coller à l’hypothèse. Quant aux antivaccins que les médias traitent de complotistes, ils ne sont pas « angoissés par la pandémie », c’est bien pour cela qu’ils jugent que la vaccination ne devrait pas être obligatoire. On remarque d’ailleurs ici la glissade sémantique, traiter d’antivaccins des gens qui réclament simplement le libre choix à la vaccination.] Si elle est frustrée par une situation particulièrement politique, elle peut commencer à explorer des solutions apparemment claires à des questions sans réponse [la politique n’est pourtant pas de la métaphysique, il y a toujours une réponse à la question, si l’on se donne la peine d’enquêter. Et si la réponse n’est pas claire, alors il est normal d’être sceptique], satisfaisant ainsi ses besoins épistémiques.

Il existe également de nombreux facteurs de risque liés à la pensée complotiste : les théories du complot peuvent être alimentées par le désir de se sentir spécial ou par l’apathie politique, par exemple. Les personnes ayant un faible niveau d’esprit critique sont également plus susceptibles de croire aux théories du complot, comme l’explique Stephan Lewandowsky, coauteur d’un récent manuel sur la théorie du complot et titulaire d’une chaire de psychologie cognitive à l’université de Bristol. [il semble pourtant, intuitivement, que c’est parce que l’on a l’esprit critique que l’on cherche une explication aux comportements souvent peu rationnels des dirigeants. On ne se contente pas de croire béatement qu’ils œuvrent pour le bien public alors que tant de faits nous démontrent le contraire.]

Ceux qui adhèrent aux théories du complot sont « généralement des personnes qui pensent que l’intuition est un meilleur moyen de connaître la vérité que les données – des personnes qui pensent que leur intuition leur dit ce qu’il faut croire et qui n’ont pas besoin ou ne veulent pas de preuves pour prendre une décision », dit-il [Ha bon, alors que ceux qui repoussent tout fait officiellement étiqueté « théorie du complot » le font en se basant sur des faits et non pas sur une intuition ou une croyance ? L’histoire nous montre pourtant le contraire]. « Ils n’ont pas un niveau sain de scepticisme ». [Voilà un nouveau concept très scientifique, le « niveau SAIN de scepticisme »].

Les théories du complot, de par leur nature, sont également « auto-étanches », ce qui signifie que les preuves ne peuvent pas être utilisées pour les réfuter – l’une des raisons pour lesquelles elles sont si difficiles à contrer. « L’absence de toute preuve est considérée comme une preuve de la théorie », explique Lewandowsky. « Pour vous donner un exemple, quelqu’un a prétendu l’année dernière sur YouTube qu’Anthony Fauci versait personnellement de l’argent dans un laboratoire à Wuhan. Lorsque l’intervieweur a dit qu’il n’y avait pas de preuves, elle a répondu : « Vous voyez, c’est à ce point que la dissimulation est bonne. Il n’y a pas de preuves parce qu’ils couvrent si bien les choses ». [Alors là l’exemple tombe à point, et à l’eau, puisque Fauci a été lui-même obligé de reconnaître un lien entre ce laboratoire et lui. Nous attendrons pourtant longtemps toute rétractation de la part de cet éminent « titulaire d’une chaire de psychologie cognitive à l’université de Bristol »]

Comment parler à quelqu’un qui croit aux théories du complot ?

Dans un monde idéal, nous empêcherions les théories du complot de prendre racine en premier lieu. [et le meilleur moyen d’atteindre cet idéal ne serait-il pas justement de dénoncer les complots au lieu de dénoncer les lanceurs d’alerte ?] Comme le font remarquer Douglas et son collègue Daniel Jolley dans leur étude sur le mouvement antivaccins, l' »inoculation » peut empêcher l’influence des théories du complot pour commencer.

Ils ont constaté que les arguments anti-conspiration augmentaient l’intention de vacciner un enfant lorsqu’ils étaient présentés avant les théories de la conspiration. Mais une fois que ces conspirations étaient établies, il était beaucoup plus difficile de les corriger, même avec des arguments qui étaient factuels et semblaient logiques.

Parler à quelqu’un avant qu’il ne s’immerge dans le monde des théories du complot pourrait donc être un moyen de l’en empêcher complètement – ce que Lewandowsky et d’autres auteurs appellent le « prebunking » [ou, dans un langage moins politiquement correct, « propagande préventive »]. Comme l’a écrit David Robson dans The Psychologist l’année dernière, il ne s’agit pas seulement de présenter de nouvelles informations, mais plutôt d’encourager les gens à faire preuve d’esprit critique et de les armer de techniques de protection contre la désinformation [Excellente initiative pour les entraîner à repérer celle qui inonde les médias grand public]. (Le jeu « Bad News », mis au point par des chercheurs de l’université de Cambridge, est un exemple d’intervention axée sur la pensée critique).

Il n’est toutefois pas facile de dissiper une théorie du complot une fois qu’elle est bien ancrée. « Lorsque les gens croient à quelque chose de si fort, il est difficile de les faire changer d’avis », explique M. Douglas. [Tout comme il sera difficile pour Mr Douglas d’admettre que de nombreuses théories du complot se sont avérées des réalités, comme pour l’exemple précédent de Fauci »]. Les gens sont très doués pour sélectionner et interpréter les informations qui semblent confirmer ce qu’ils croient déjà, et pour rejeter ou mal interpréter les informations qui vont à l’encontre de ces croyances. » [À qui le dis-tu]. [C’est d’ailleurs ce qui s’appelle un “biais de confirmation », biais cognitif qui touche tout le monde, le professeur Douglas y compris. Le psychologue qu’il prétend être devrait le savoir mais les cordonniers sont toujours…].