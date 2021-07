La présence quotidienne d’arbres aide au développement de nos enfants

Des chercheurs ont découvert que la présence quotidienne d’arbres est bénéfique pour le développement du cerveau et la santé mentale des enfants.

L’étude portait sur les données de 3 568 jeunes âgés de 9 à 15 ans dans 31 écoles du Royaume-Uni, dans le but d’examiner les effets des espaces verts (comme les bois et les prairies) et des espaces bleus (comme les lacs et les rivières).

Les résultats ? Les arbres étaient associés à des scores plus élevés en matière de développement cérébral, ainsi qu’à un risque plus faible de problèmes émotionnels et comportementaux, mais on ne pouvait pas en dire autant des prairies et des espaces bleus.

Selon les chercheurs dans leur étude :

Les dernières décennies ont été marquées par une énorme croissance démographique dans les zones urbaines, qui est liée à un certain nombre d’effets divers sur la santé humaine, y compris les risques de développer des problèmes cognitifs et des problèmes de santé mentale.

Nos résultats suggèrent que les décisions de planification urbaine visant à optimiser les avantages des écosystèmes liés au développement cognitif et à la santé mentale devraient soigneusement prendre en compte le type d’environnement naturel inclus.

L’étude publiée dans Nature Sustainability : Benefit of woodland and other natural environments for adolescents’ cognition and mental health et présentée sur le site de l’Imperial College London : Living near woodlands is good for children and young people’s mental health.