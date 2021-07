La roue tourne: L'ivermectine réduit «la gravité de l’infection» au Covid-19, selon l'institut Pasteur

Une étude de l'institut français a souligné une réduction des symptômes liés au Covid-19 grâce à cet antiparasitaire, pourtant déconseillé par l'OMS. Le médicament agirait sur le récepteur nicotinique, selon le neurobiologiste Jean-Pierre Changeux.

L'institut Pasteur vient nourrir le débat sur l'ivermectine. Le centre de recherche a dévoilé le 12 juillet une étude sur les effets de ce traitement antiparasitaire contre le Covid-19, qui conclut que «la prise de ce médicament à des doses standards permet de réduire dans un modèle animal les symptômes et la gravité de l’infection au SARS-CoV-2».



Les travaux des scientifiques de l'institut, publiés dans la revue de l'Organisation européenne de biologie moléculaire, soulignent ainsi que la molécule d'ivermectine entraîne «une limitation de l’inflammation des voies respiratoires et des symptômes qui en découlent» et «une protection contre la perte d’odorat».



En revanche, le traitement ne semble pas agir sur la réplication virale : «Les modèles traités et non traités présentaient des quantités similaires de charge virale dans la cavité nasale et dans les poumons. Nos résultats révèlent que l’ivermectine possède un effet immunomodulateur et non antiviral», a expliqué Guilherme Dias de Melo, épidémiologiste et co-auteur de l’étude.



Lire la suite https://francais.rt.com/france/88707-ivermectine-reduit-gravite-infection-covid-19-selon-institut-pasteur