Le Forum économique mondial s’engage à censurer les « fausses informations sur la santé » et les « contenus anti-vaccins »

Le Forum économique mondial (FEM) a formé une nouvelle coalition de dirigeants des Big Tech et de représentants gouvernementaux afin de proposer de nouvelles « innovations » pour contrôler les « contenus et comportements préjudiciables en ligne ».

Le groupe nouvellement formé, appelé Coalition mondiale pour la sécurité numérique, est composé de régulateurs gouvernementaux de nombreux pays – notamment l’Australie et le Royaume-Uni – d’un cadre de Microsoft et du fondateur d’une plateforme de filtrage de modération de contenu alimentée par l’IA appelée Two Hat Security.

« Le Forum économique mondial est particulièrement bien placé pour accélérer la collaboration public-privé nécessaire pour faire progresser la sécurité numérique à l’échelle mondiale. Microsoft est impatient d’y participer et d’aider à élaborer des solutions globales à ce problème global », a déclaré Courtney Gregoire, responsable de la sécurité numérique chez Microsoft.

Dans un article publié en juin, le FEM, intitulé « Why we need a global framework to regulate harm online » (Pourquoi nous avons besoin d’un cadre mondial pour réglementer les préjudices en ligne), explique comment il entend cibler et éliminer les « contenus préjudiciables », notamment les « informations erronées sur la santé » et les « contenus anti-vaccins ».

Extrait de l’article du FEM :

« En collaboration avec plus de 50 experts issus de gouvernements, de la société civile, du monde universitaire et des entreprises, le Forum économique mondial a élaboré un cadre centré sur l’utilisateur, décrit dans le nouveau rapport, avec des seuils de préjudice minimum, des systèmes de recommandation vérifiables, une utilisation appropriée des données personnelles et des protocoles de plainte adéquats afin de créer une base de sécurité pour l’utilisation des produits et services numériques.

[…]

L’un des principaux défis de la sécurité en ligne est la prolifération de la désinformation en matière de santé, notamment en ce qui concerne les vaccins. Des recherches ont montré qu’un petit nombre de personnes influentes sont responsables de la majeure partie du contenu anti-vaccination sur les plateformes sociales. Ce contenu semble atteindre un large public ».

Le FEM a même noté l’efficacité d’un éminent défenseur de la sécurité sanitaire, Robert F. Kennedy Jr, pour justifier une censure en ligne accrue liée aux risques et aux effets secondaires du vaccin contre le COVID-19.

« L’année dernière, Facebook et d’autres plateformes ont lancé un appel pour interdire purement et simplement la désinformation sur les vaccins et ont fait la course pour appliquer leurs politiques, tout comme YouTube », a écrit l’organisme mondialiste.

« Des cas comme celui de Robert F Kennedy Junior, un éminent militant anti-vaccins, qui a été banni d’Instagram mais est toujours autorisé à rester sur Facebook et Twitter, soulignent la persistance du problème. Particulièrement troublant pour certains critiques est son ciblage des communautés de minorités ethniques pour semer la méfiance envers les autorités sanitaires ».

Le FEM a en outre exposé son « cadre » pour les futures pratiques de censure dans son nouveau rapport « Advancing Digital Safety : A Framework to Align Global Action ».

Lire le rapport du FEM :

source : https://www.aubedigitale.com