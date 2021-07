Macron oblige nos gosses à se faire vacciner, mais pas les policiers ni les gendarmes

Si les pompiers et ambulanciers sont concernés, les membres des forces de l'ordre ne sont en revanche pas concernés par l'obligation vaccinale à partir de septembre, confirme à BFMTV.com l'entourage du ministère de l'Intérieur.

Malgré qu'ils soient au contact direct de la population, cette décision n'est pas surprenante, Macron ne peut se permettre une nouvelle colère des forces de l'ordre.

Faire ce cadeau aux policiers est clairement un aveu, nous sommes bel et bien entrés dans un état policier.

Plus dingue encore, le passe-sanitaire sera obligatoire pour les jeunes de plus de 12 ans, une absurdité totale vis-à-vis de la non-obligation accordée aux policiers. Et c'est un peu de l'autorité parentale qui part en fumée, une "infantalisation" de leur esprit.

A.D pour WikiStrike