Mbappé a-t-il été victime de la baisse de performance qui suit la vaccination anti-Covid ?

par Gérard Delépine.

Lors de cet Euro qui a vu l’élimination de la France en 8e de finale, nous les champions du monde, Kylian Mbappé (un espoir national issu de la « Californie sans la mer = le 93 département de la Seine Saint Denis) a été particulièrement décevant : aucun but, lui qui marquait tant auparavant et un pénalty raté qui a finalement entraîné notre élimination de la compétition après un curieux match à rebondissements.

Serait-il victime de la baisse de performances décrite chez de nombreux sportifs de haut niveau à la suite de la vaccination anticovid qu’il a subi (sous pression) ? On peut pour le moins l’imaginer.

La vaccination diminue de 10% en moyenne les performances des sportifs de haut niveau dans les semaines suivant l’acte médical

Dans un article récent , nous attirions l’attention sur la baisse transitoire des performances des sportifs de haut niveau après la vaccination anticovid.

Jacques Borlée, entraîneur belge a publiquement tiré la sonnette d’alarme.

« On a de gros problèmes avec la vaccination, car sur le premier vaccin, pendant 10 jours, nous avons constaté une perte de puissance entre 10 et 20 % …On n’a pas du tout été informé de la chose. Au départ, on n’avait pas d’explications, mais ensuite, on a vu que tous les athlètes vaccinés avaient cette perte de puissance. » « Une fois vacciné, on voit dans le système lactique qu’il y a vraiment des perturbations… J’ai une dizaine de coureurs de 400 m et nous voyons cela de manière générale, de façon récurrente. J’ai contacté le médecin du comité olympique, qui a constaté cela dans tous les systèmes en aérobie, ce qui est perturbant ».

Ces propos ont été confirmés par Marc Francaux, professeur de physiologie de l’exercice : « Nous avons trop d’athlètes qui, systématiquement, dans les jours qui suivent la vaccination, performent moins bien ».

Même Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral pour la lutte contre le covid-19 en Belgique et grand avocat de la vaccination a reconnu : « effectivement, je peux être inquiet pour leurs performances ».

Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Mbappé « objet marketing » du pouvoir

D’après le Parisien, Alain Fischer, Monsieur Vaccin du gouvernement et président de la fondation Rothschild aurait demandé à Kylian Mbappé de se faire vacciner pour devenir un « ambassadeur de la vaccination auprès des jeunes français ».

Curieusement cette campagne agressive de vaccination ne se base pas sur des arguments médicaux, mais s’accompagnent de cadeaux symboliques comme la vaccination de personnes célèbres, ou bien sonnants et trébuchants comme des chèques, un mac do ou une boisson, un abonnement d’un an à un club, une loterie comme à Nîmes. Quel type de consentement éclairé est-ce là ?

Manipulation d’un enfant des quartiers se devant d’être reconnaissant

Donc le jeune Mbappé, probablement assez incompétent en biologie moléculaire et génétique, fut manipulé par nos autorités politiques et sanitaires pour servir de « publicité » à la télévision sur le pseudovaccin.

« Je pense qu’à votre âge on écoute plus un copain que le président de la République ou encore moins un médecin comme moi ».

« L’objectif est de faire parler des acteurs, des rappeurs, des sportifs… Mbappé serait l’idéal ».

Kilian Mbappé a accepté de devenir l’emblème des jeunes vaccinés sur demande du professeur A. Fischer.

Il a reçu sa première injection vaccinale le 25 mai s’empressant de la diffuser en photo sur les réseaux sociaux. Post partagé dans la foulée sur Twitter par Olivier Véran, le ministre de la Santé, et le professeur Alain Fischer. Une démarche qui ne serait que personnelle, puisque la Fédération française n’aurait pas imposé la vaccination aux internationaux et la très grande majorité des autres joueurs n’aurait pas pris ce risque.

Lors de son interview post vaccination au journal télévisé de TF1, ceux qui se sont amusés de l’apparence « changée » et « inhabituelle » de Kilian Mbappé, de sa coupe de cheveux différente et son supposé manque de forme se sont fait naturellement traiter de complotistes ! Et pourtant il était différent.

Quant au président de la République, il ne manqua pas de féliciter Kilian lors de son passage à Clairfontaine. Son « merci pour le vaccin » à Kilian fut audible pour tous dans le reportage de BFM. Il aurait dit par ailleurs « qu’il s’occupait de la carrière de Mbappe ». En avait-il besoin, ce grand joueur ?

Kylian Mbappé, vraisemblable victime de son altruisme vaccinal ou de sa soumission à l’autorité

Son âge jeune, son bon état de santé et son hygiène de vie probablement parfaite, le protégeant totalement des complications du covid, Il n’avait aucun bénéfice personnel à espérer de ce prétendu vaccin. Rappelons que les moins de trente ans sans maladie préexistante sont quasiment à risque zéro de mourir du covid.

Kilian a accepté « pour les autres », ignorant vraisemblablement que ces injections n’empêchent pas la possible transmission du virus et qu’il n’y a donc aucune raison altruiste scientifique de les recevoir. Difficile de plus quand on a vingt ans de résister aux plus hautes autorités, même si on est un sportif réputé.

Le consentement véritablement éclairé. Quel fut son degré d’information ?

On peut imaginer que le jeune joueur n’avait certainement pas été informé que ces injections expérimentale pouvaient entraîner une baisse de ses performances, susceptible de l’empêcher de briller dans les compétitions nationales et internationales, pour lesquelles il s’est préparé depuis plusieurs années.

Ni que l’injection lui faisait prendre un risque d’effets secondaires graves, de plus de moins en moins rares à mesure que l’âge des vaccinés est bas.

Les myocardites touchent principalement les hommes de moins de trente ans. Pourquoi eux, on ne le sait pas encore, mais en l’absence d’explications scientifiques, cela vaut-il de prendre un risque létal et en tous cas définitif pour les survivants avec un cœur définitivement malade ? La FDA vient de reconnaître le lien entre vaccin anticovid et myocardites et l’ajouter dans la liste des événements graves éventuels à signaler.

Depuis sa vaccination, Kylian Mbappé a complètement raté tous ses matchs que ce soit celui de préparation en Bulgarie ou ceux de l’Euro. Démentant tous les pronostics, il n’a pas inscrit un seul but et même raté le penalty des tirs au but qui nous a finalement éliminé de cette compétition.

Rappelons que 10 France annonçait le 27/6 : « notre partenaire Barrière Bet, toujours très attentif aux cotes de l’équipe de France en cet Euro 2021, propose une jolie cote à 4,75 pour « Mbappé premier buteur ». « C’est lui qui lancera parfaitement l’équipe de France et emmènera les champions du monde en quart de finale ».

Les footballeurs belges, certainement mieux informés, ont interrompu leur vaccination pourtant conseillée par leur fédération et poursuivent leur ascension vers la victoire.

Il n’est hélas pas le seul champion français handicapé après la vaccination

À la suite de sa vaccination Christophe Lemaitre Médaillé de bronze du 200 m à Rio en 2016, a été contraint de déclarer forfait pour les Championnats de France d’athlétisme devant se disputer à Angers fin juin, rendant très incertaine sa participation aux JO de Tokyo.

Cette décision a été prise avec son staff technique, car l’athlète « n’est pas à 100 % de ses moyens physiques, suite notamment à de mauvaises réactions au vaccin contre la COVID-19 », a-t-il fait savoir dans un communiqué. « Il y a eu une période où ses tests étaient excellents, au même niveau qu’avant et puis il s’est fait vacciner, on ne l’a plus reconnu », explique Pierre Carraz, l’un de ses entraîneurs.

« C’est difficile pour moi de prendre ce type de décision » dit Christophe Lemaitre. Imaginez-vous la détresse de ce sportif qui rêve depuis quatre ans de ces JO et pour lequel tout s’écroule à la suite d’une piqûre pour une maladie à risque zéro pour lui ?

Jimmy Vicaut et le demi-fondeur Pierre-Ambroise Bosse ne seront également pas de la partie.

Au lendemain des annonces similaires de Quentin Bigot et de Pascal Martinot-Lagarde, la cascade de forfaits de grands noms de l’athlétisme français après vaccination continue et inquiète à un mois des Jeux olympiques de Tokyo.

La diffusion vaccinale à des sportifs qui n’en ont absolument pas besoin est-elle en train d’anéantir aussi nos espoirs olympiques et ceux de nombreux athlètes dans le monde ?

La propagande vaccinale sans limite est la vraisemblable responsable

Ce n’est pas Kilian Mbappé qu’il faut blâmer, mais ceux qui l’ont embarqué dans cette opération publicitaire pro vaccinale risquée qui est vraisemblablement en partie responsable de l’échec de notre équipe nationale.

L’avenir dira si cette opération publicitaire ratée voulue par A. Fischer, O. Veran avec le soutien du président aura eu un impact auprès de la jeunesse qu’elle visait et lequel. Peut-être pas plus que la vidéo à l’Élysée avec deux youtubeurs à laquelle Mbappé participa par téléphone. Ne jamais se laisser distraire à ce niveau de compétition.

source : https://www.medias-presse.info