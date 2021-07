Pass-sanitaire: Dans les yeux des restaurateurs, plus aucune étoile

De plus en plus de restaurateurs s'insurgent contre le gouvernement et l'obligation d'un passe-sanitaire pour s'y installer, même en terrasse.

En effet, cette injonction a du mal à passer pour les chefs d'établissements déjà privés à maintes reprises d'exercice. Ce "Pass" est pour nombre d'entre eux perçu comme un second coup sur une plaie.

La loi en préparation les désigneront responsables pénalement avec de fortes amendes, des fermetures administratives, encourant même des peines de prison en cas d'un laxisme dans la vérification des autorisations.

Dans les yeux des restaurateurs, plus aucune étoile

Derrière la menace, le ton monte, le courroux s'installe, la fronde s'organise. L'impossibilité de gérer les entrées, de vérifications "des ordres", la peur de devoir expulser des clients, la hausse prévisible des tensions devant les brasseries ou restaurants qui favorisera un climat délétère, loin de la convivialité des lieux et du service, ont de quoi rendre fous patrons et serveurs dont le rôle n'a jamais été de refuser quiconque pour des motifs sanitaires.

Ainsi, fleurissent sur la toile, en particulier sur les réseaux sociaux, des témoignages allant dans le sens de la liberté, l'égalité et la fraternité. Contre ces mesures draconiennes, et quoi qu'on dise, liberticides, les messages de refus d'obtempérer foisonnent. "A chacun son métier" - "Non à l'apartheid sanitaire" - "Restaurant furax" - "Moi, je ne suis pas de la police !"

Daniel Dequatre, patron du restaurant Le Monsigny, à Paris, est en colère sur France Info Il rappelle que "cela fait deux ans que c'est la misère. Avant de retrouver le chiffre d'affaires de 2019, on va devoir attendre 2022 ou 2023. Et là, on nous met le pass sanitaire... Moi, je ne suis pas de la police." Il veut se rebeller contre la mesure et assure que ses clients "rentreront quand ils voudront, et je ne leur demanderai rien !"

La contestation est appuyée et soutenue par de très nombreux clients, eux-mêmes réagissant sur les réseaux sociaux :