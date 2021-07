Pass-sanitaire: Son existence est le fait d'un stock de vaccins Pfizer et Moderna bientôt périmé

Derrière la mise en place "express" du Pass-sanitaire se cache une réalité davantage économique que de santé publique.

Même si la vaccination est un outil dans la lutte contre le Covid-19, un outil ARN pas totalement maîtrisé par les fabricants et qui engendre normalement de l'inquiétude chez les Français, son obligation déguisée pour vivre en société décidée par Emmanuel Macron cache un facteur moins humaniste: "Le pognon de dingue".

En effet, le côté protecteur de la Nation que porte le Président sur ses épaules est partiellement mensonger.

Accélérer la vaccination par la peur et l'empiètement de nos libertés les plus fondamentales, l'empressement pour légaliser le Pass, repose quasi-uniquement sur une date "butoir" , le 15 septembre, ce car à cette échéance, le stock de vaccins Pfizer et Moderna sera périmé. Pour Macron, il fallait agir, et agir vte, pour qu'un maximum de "gaulois réfractaires" soient vaccinés à cette date. Le Pass a été sa solution.

Les milliards dépensés par l'Union Européenne pour acquérir des doses doivent à tout prix être rentabilisés par les pays membres. La falsification des chiffres des contamination a été choisie entres autres solutions pour pousser les citoyens européens à la picouse. En France, Macron est un homme dangereuses, il a donc été radical en imposant un Pass liberticide et en manipulant les données.

Honorer le contrat en cours envers les grands laboratoires est primordial dans la perspective de futures négociations.

La précipitation du gouvernement pour instaurer ce Pass-sanitaire ne résulte donc pas exclusivement dans la crainte d'une quatrième vague, mais bien aussi pour des raisons financières.

Joseph Kirchner pour WikiStrike