R-U : Le taux officiel de mortalité en 2020 est similaire à celui de 2003, pratiquement aucun décès de personnes de moins de 65 ans n’est attribué au coronavirus

Quel genre de virus mortel qui détruit la société ne tue que les personnes déjà sur le point de mourir ?

Via le Daily Mail :

Des chiffres distincts de l’Office for National Statistics (ONS) ont également montré qu’il y a eu plus de décès que de naissances en Grande-Bretagne en 2020 – ce n’est que la deuxième fois que cela se produit depuis la pandémie d’il y a un siècle.

Selon des données officielles, l’Angleterre et le Pays de Galles ont enregistré l’an dernier plus de décès pendant la pandémie de coronavirus que depuis l’épidémie de grippe espagnole de 1918.

L’année dernière, on a enregistré un total de 607 922 décès en Angleterre et au Pays de Galles, dont 72 950 (12 %) ont été causés par le Covid. Un plus grand nombre de personnes seront mortes indirectement à cause du virus, notamment en luttant pour accéder à des soins de santé en cas de confinement.

Il s’agit du bilan le plus lourd depuis 1918, année où 611 861 personnes sont décédées, dont 228 000 directement de la souche de grippe H1N1 qui a déclenché la dernière pandémie mondiale.