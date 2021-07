Selon la Nasa, d’immenses inondations auront lieu en 2030 à cause de l’oscillation de la Lune

Dans une étude publiée en juin dans la revue Nature Climate Change, la Nasa prévoit des inondations exceptionnelles d’ici les années 2030. En cause : une légère oscillation de la Lune qui, combinée au dérèglement climatique, va exercer une influence majeure sur les marées.

Des inondations exceptionnelles d’ici 10 ans

Le réchauffement de notre planète n’est pas le seul phénomène climatique qui devrait nous inquiéter. D’ici 2030, d’immenses inondations sont aussi à prévoir, prévient la Nasa. Associée à l’université d’Hawaï, l’agence spatiale américaine a publié en juin une étude dans la revue Nature Climate Change, dans laquelle elle estime qu’une future « oscillation de la Lune » provoquera des inondations exceptionnelles d’ici une dizaine d’années.

Un cycle naturel de 18,6 ans

Inéluctable, ce changement d’orbite de la Lune n’est pas nouveau. En réalité, il se produit même naturellement tous les 18,6 ans. Mais, combiné au dérèglement climatique que nous sommes en train de vivre, le phénomène pourrait prendre des proportions jusqu’ici inégalées et toucher de plein fouet les villes côtières. « La combinaison de la force gravitationnelle de la Lune, de l’élévation du niveau de la mer et du changement climatique va entraîner des inondations sur les côtes du monde entier », alerte l’auteur de l’étude Bill Nelson dans un communiqué de la NASA. Les plaines proches du niveau de la mer sont de plus en plus menacées à cause de l’augmentation des inondations, et cela ne fera qu’empirer. »

Comment s’explique ce phénomène ? « Pendant la moitié du cycle de 18,6 ans, la Lune inhibe les marées sur Terre, ce qui entraîne des marées hautes plus faibles et des marées basses plus fortes. Pendant l’autre moitié du cycle, les marées sont amplifiées, avec des marées hautes plus fortes et des marées basses plus faibles », détaillent les chercheurs dans l’étude.

De graves conséquences économiques

Résultat, les villes se trouvant à proximité du littoral pourraient être inondées trois ou quatre fois plus souvent qu’à l’heure actuelle. Et, selon le positionnement de la Lune, du Soleil et de la Terre, ces inondations pourraient se produire plusieurs jours consécutifs ou tous les deux jours. Ce qui causera de sérieux problèmes économiques. « S’il y a 10 ou 15 inondations par mois, une entreprise ne peut plus fonctionner si son parking se trouve sous l’eau. Les gens perdent leur emploi parce qu’ils ne peuvent pas se rendre au travail. Les infiltrations et les fuites deviennent un problème de santé publique », souligne Phil Thompson, professeur adjoint à l’université d’Hawaï et auteur principal de l’étude.