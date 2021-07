Trop tard ? L’OMS met en garde contre le mélange des vaccins, l’estimant dangereux

La très mauvaise blague… Le gouvernement français a poussé les Français à se faire vacciner et a même incité à combiner deux vaccins différents. Une première mondiale… Les médias et tous les journaux allaient dans ce sens, comme BFMTV qui titrait : « Covid-19: la vaccination avec une dose d’AstraZeneca et une de Pfizer offre une bonne protection, selon une étude ». Le site Pourquoi Docteur a osé titrer : « Covid-19 : mélanger les vaccins est “sûr et efficace” ».

Adieu principe de précaution, bonjour médecins de plateaux tv et autres charlatans au service des laboratoires pharmaceutiques qui délivent des études faites maison : Pfizer/Moderna/Johnson & Johnson. Ainsi, comme de rien n’était, la présidente de la Haute Autorité de santé, Dominique Le Guludec, a recommandé la mixture vaccinale, malgré l’incertitude face à cette pratique toute nouvelle. Tester en direct sur les Français : la roulette russe dont le gouvernement tient le flingue.