Vacciner les jeunes, pourquoi c'est une mauvaise idée

EXTRAIT - ¨Faut-il vraiment vacciner les plus jeunes ?

En cinq minutes, le généticien Christian Velot explique de manière claire et détaillée pourquoi c'est une erreur stratégique selon lui de vouloir vacciner les plus jeunes.

Voici l'extrait :

Comparant le vaccin aux antibiotiques, il explique que "en vaccinant massivement on bloque la souche d'origine du virus qui ne fera plus d'ombre aux variants. On est en train de faire du vaccin vis a vis du virus ce qu'on a fait avec les antiobiotiques contre les bactéries"