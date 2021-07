Variant Delta : La politique de la peur est de retour

La campagne de peur est une fois de plus enclenchée, à toute vitesse.

Un nouveau confinement mondial est-il envisagé pour lutter contre le » dangereux » variant de la Covid-19 intitulé » Delta » ?

Identifié pour la première fois l’année dernière en Inde, le variant Delta du SRAS-CoV-2 a été « considéré comme le moteur de la deuxième vague mortelle d’infections cet été en Inde ».

Selon de prétendus « avis scientifiques », il se propagerait désormais dans le monde entier, dans quelque 80 pays.

Selon la BBC :

« Delta plus a également été trouvé dans neuf autres pays – États-Unis, Royaume-Uni, Portugal, Suisse, Japon, Pologne, Népal, Russie et Chine – par rapport à la souche Delta originale, hautement contagieuse, qui s’est maintenant répandue dans 80 pays. »

Selon la Maison Blanche :

« Voici la situation : La variante Delta est plus contagieuse, elle est plus mortelle et elle se propage rapidement dans le monde entier – laissant les jeunes non vaccinés plus vulnérables que jamais.

La « solution » proposée par Joe Biden est la suivante :

« S’il vous plaît, faites-vous vacciner si vous ne l’avez pas déjà fait. Éliminons cette souche avant qu’il ne soit trop tard. » (c’est nous qui soulignons)

Voici la situation : Le variant Delta est plus contagieux, plus mortel et se propage rapidement dans le monde entier, rendant les jeunes non vaccinés plus vulnérables que jamais. S’il vous plaît, faites-vous vacciner si vous ne l’avez pas encore fait. Éliminons ce variant avant qu’il ne soit trop tard.. pic.twitter.com/9gBeRpvCe8

— President Biden (@POTUS) June 24, 2021

Vers une quatrième vague ?

Les autorités de la santé au Royaume Uni affirment maintenant que les nouveaux cas du variant Delta B1.617. augmentent le risque d’hospitalisation par 2,7 fois (selon Public Health England).

Quelle est la « science » derrière cette campagne de désinformation.

En juin 2021, Public Health England (PHE) a publié un rapport intitulé « SARS-CoV-2 variants of concern and variants under investigation in England, Technical Briefing 16« , qui fournit des directives sur la manière de détecter le variant Delta.

Le Technical Briefing 16 traite des diagnostics de variants effectués à la fois par séquençage du génome entier et par un test PCR de génotypage, y compris la catégorisation des résultats de variants confirmés et probables et un algorithme de décision basé sur des règles (RBDA) pour identifier les profils de variants et de mutations (VAM) à partir des profils de mutations du test de génotypage. Le génotypage est utilisé pour identifier les variants Alpha, Beta, Delta et Gamma ; les objectifs ont été mis à jour à la mi-mai 2021 pour donner la priorité à l’identification précise de Delta par rapport à Alpha.

L’affirmation ci-dessus concernant le test de génotypage PCR n’a aucun sens. Confirmé par l’OMS dans une déclaration de janvier 2021, le test PCR est totalement invalide. Voir également le dernier briefing de la PHE, daté du 25 juin 2021.

Le fameux « modèle mathématique » du confinement.

Le professeur Neil Ferguson est le « conseiller » de confiance du gouvernement de Boris Johnson. Il est l’architecte du tristement célèbre « modèle mathématique » de l’Imperial College qui a été utilisé pour justifier le verrouillage et la fermeture de l’économie mondiale le 11 mars 2020, entraînant le chômage, la pauvreté et le désespoir à l’échelle mondiale.

Image à droite : Neil Ferguson (Source : Financial Times)

Généreusement financées par la Fondation Bill et Melina Gates, les estimations et prédictions de son modèle informatique de mars 2020 frisent le ridicule.

La destruction économique et sociale de la soi-disant fermeture de mars 2020 est indescriptible: 190 États membres des Nations unies ont accepté de « fermer » leur économie nationale, couplée au masque facial, à l’éloignement social et à la dérogation des droits humains fondamentaux. L’intention déclarée était de protéger les gens contre le virus V.

Le verrouillage du 11 mars 2020 comme moyen de contenir la prétendue pandémie est un crime contre l’humanité.

Et maintenant, le même « expert » discrédité (en consultation avec ses collègues du comité d’experts du SAGE) a conçu un nouveau « modèle mathématique » qui est utilisé pour justifier le « confinement » dans le cadre d’une quatrième vague« .

Selon les médias britanniques :

« Une nouvelle modélisation pour le comité d’experts SAGE du gouvernement [auquel Ferguson appartient] a mis en évidence le risque d’une « troisième vague substantielle » d’infections et d’hospitalisations, ….. Une source de Whitehall a déclaré qu’il était « globalement correct » que les perspectives soient désormais plus pessimistes. « Les cas sont évidemment plus nombreux et ils augmentent rapidement », a déclaré la source. (Guardian)

Selon le professeur Neil Ferguson, les simulations du « modèle » indiquent « le risque d’une recrudescence des infections et des hospitalisations ». Début juin, Ferguson a signalé « le risque d’une troisième vague substantielle«

« le variant Delta du coronavirus est de 30 à 100 % plus transmissible que la variante précédemment dominante ». (cité par le Guardian).

Où trouve-t-il ses données et ses estimations ?

Ce que Ferguson omet de mentionner, c’est que les variantes de virus sont toujours « moins vigilantes » et « moins dangereuses » par rapport au virus original.

Les autorités britanniques évoquent néanmoins la possibilité d’un verrouillage de la quatrième vague. Selon le médecin en chef britannique, le professeur Chris Whitty (qui est également membre de la commission SAGE)

Le NHS doit se préparer à un autre hiver difficile, avec la possibilité d’une nouvelle « poussée très importante de Covid« , L’avertissement du Prof Whitty est intervenu alors que les experts ont déclaré que le Royaume-Uni était au centre d’une troisième vague du virus, et que le retour des restrictions de confinement ne pouvait être exclu (Independent, 17 juin 2021). Voir le procès-verbal du comité SAGE du 9 juin.

SAGE désigne The Scientific Advisory Group for Emergencies qui conseille le gouvernement britannique sur les politiques liées à la Covid. Un grand nombre des membres de ce prestigieux groupe sont potentiellement en conflit d’intérêt.

Un sous-groupe du SAGE est le Scientific Pandemic Insights Group on Behaviour (SPI-B) : Covid-19. Le sous-groupe SPI impliqué dans la modélisation, ainsi que le rapport de l’Imperial College à SAGE, sont également pertinents.

La déclaration du professeur Whitty est basée sur « une nouvelle étude commandée par le gouvernement ». Le professeur Graham Medley, qui préside le sous-groupe de modélisation SPI-M du groupe SAGE du gouvernement, a évoqué la possibilité que « des restrictions doivent être réintroduites ».

Le professeur Ferguson, qui fait également partie du sous-groupe de modélisation SPI-M, a déclaré que la variante Delta présentait un « risque plus élevé d’hospitalisations », mais a ajouté qu’on ne savait toujours pas dans quelle mesure une troisième vague d’infections pourrait être mortelle. (Indépendant)

Ces annonces sont frivoles. Leur but est de justifier des mesures politiques drastiques (confinement, masque, distanciation sociale, fermeture de l’activité économique, perturbation des services de santé) ainsi que l’accélération du programme de vaccination.

De plus, ces déclarations des responsables sanitaires britanniques (sans parler des résultats de l' »exercice de modélisation ») concernant la prétendue propagation de « la variante Delta plus infectieuse » sont maintenant utilisées pour justifier la mise en œuvre de politiques de verrouillage de la « quatrième vague » dans un grand nombre de pays.

L’élaboration de mesures restrictives s’est déroulée en Inde, en Afrique subsaharienne, au Brésil, en Malaisie, entre autres. En Australie, de grandes zones urbaines comme Sydney, Brisbane, Perth et Darwin ont littéralement été fermées.

La « fausse science » concernant le dangereux variant Delta est la force motrice de ces mesures qui créent sans relâche le chaos social et la déstabilisation des économies nationales.

En retour, la variante Delta est utilisée dans le monde entier comme un prétexte pour accélérer la campagne de vaccination par ARNm.

« N’ayez pas peur, Pfizer est là« . Malgré la vague de décès et de blessures liés au « vaccin » à ARNm, la « solution » de Public Health England (PHE) et de ses groupes d’experts distingués du SAGE et de l’Imperial College à ces prétendues « variantes mortelles » est de se faire vacciner. Le vaccin expérimental à ARNm de Pfizer est maintenant annoncé comme « efficace à 88% contre la variante Delta ».

Michel Chossudovsky