Votée par le Parlement, la « loi Pass sanitaire » est non seulement illégitime, mais illégale selon le Parlement européen

Des lieux interdits

Grâce à cette loi, dès début août, les non-vaccinés n’auront plus le droit d’aller ou de travailler dans les lieux de loisirs et de culture (salles de spectacle, les parcs d’attractions, les salles de concert, les festivals, les salles de sport, les cinémas, les bibliothèques, musées…).

Ils n’auront pas non plus droit aux cafés (y compris les terrasses), restaurants, centres commerciaux, hôpitaux (sauf urgence), maisons de retraite, établissements médico-sociaux, voyages en avion, train et car pour les trajets de longue distance.

Notre bienveillant président n’interdira ces lieux aux enfants de 12 ans et plus qu’à partir du 30 septembre.

D’autres lieux interdits pourront s’ajouter à cette liste, selon les derniers chiffres de « cas » qui seront, comme toujours, rigoureusement calculés par le gouvernement.

Des lieux d’isolement

Toutes les personnes dépistées positives au Covid-19 devront s’isoler pendant dix jours à leur domicile ou dans un autre lieu adapté décidé par le préfet. Ils auront pleine liberté d’aller faire leurs courses entre 10 et 12 heures, sauf s’ils sont dans un camp (voir le reportage de Ricardo Boutry là).

Des suspensions de salaire

La vaccination contre le Covid-19 est obligatoire, sauf contre-indication médicale, pour les personnes travaillant dans les secteurs sanitaire et médico‑social. À défaut d’avoir été vaccinés dans les temps, les salariés et les agents publics pourront être suspendus, sans salaire. On ne les licenciera pas, ce qui représente une avancée sociale considérable. Pour ce privilège, ils devraient remercier les sénateurs (car les députés, eux, ont préféré au départ qu’ils puissent avoir le droit d’être licencés).

Le Conseil constitutionnel vérifiera la légalité de cette « loi »

Le Dr Amine Umlil, du Centre hospitalier de Cholet, a soulevé un lièvre. Un lièvre que le Conseil constitutionnel ne doit sûrement pas ignorer. Mais un petit rappel ça fait du bien.

