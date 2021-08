Afghanistan: Donald Trump appelle à la démission de Joe Biden

Dans un communiqué, l'ancien président des Etats-Unis Donald Trump exige la démission de son successeur à la Maison-Blanche Joe Biden, notamment en raison du chaos en Afghanistan.

Toujours privé de Twitter, l'ancien président des Etats-Unis Donald Trump reste actif par des communiqués au ton souvent enragé. Comme à son habitude, il s'en prend ce lundi violemment à son successeur à la Maison-Blanche Joe Biden. «Il est temps que Joe Biden, en disgrâce, démissionne pour avoir permis ce qui s'est passé en Afghanistan, mais aussi en raison de la hausse vertigineuse du Covid, du désastre à la frontière, de la suppression de notre indépendance énergétique et de la paralysie de notre économie», a écrit le milliardaire, qui avait évoqué la veille une «défaite» historique. Bien sûr, Donald Trump n'oublie pas le principal: réaffirmer que Joe Biden n'a pas été élu «de façon légitime».

Un accord trouvé avec les talibans sous sa présidence

Rappelons que c'est sous la présidence de Donald Trump, le 29 février 2020, qu'un accord a été trouvé entre les Américains et les talibans. Ce jour-là, à Doha, au Qatar, un accord négocié pendant un an et demi avait été signé par les principaux négociateurs des deux parties ennemies, Zalmay Khalilzad côté américain et le chef politique des talibans Abdul Ghani Baradar, en présence du chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo. MM. Khalilzad et Baradar s'étaient serré la main sous les applaudissements et les cris «Allah Akbar». L'accord prévoyait le retrait total des troupes américaines d'Afghanistan et déjà des voix s'élevaient pour le manque de garanties... Malgré la menace d'une reprise totale du pays par les talibans, le 14 avril 2021, Joe Biden annonçait le retrait définitif des troupes américaines. «Les troupes américaines ainsi que les forces déployées par nos alliés de l'Otan» auront «quitté l'Afghanistan avant le 20e anniversaire de ces attentats odieux du 11-Septembre», a-t-il déclaré. Les forces afghanes «sont pleinement capables de défendre leur peuple et leur pays», avait-il assuré également...

