Apparteid Covid : La SNCF marque les vaccinés d’un ruban bleu

La SNCF va contrôler 1/4 des trains en circulation aujourd’hui, annonce Djebbari sur BFM. Le ministre aux Transports explique que « cette épreuve sanitaire » est l’occasion pour la compagnie ferroviaire « d’en profiter » pour s’améliorer.

BFMTV : 2h – Pass sanitaire dans les trains : gare de Lyon à Paris, des agents accrochent des bracelets bleus au poignet des personnes déjà contrôlées.

« S’ils ne peuvent pas voyager parce qu’ils n’ont pas de pass sanitaire, nous rembourserons tous les Français qui n’en ont pas », affirme le PDG de SNCF.

La SNCF a un passé trouble dans le tri des personnes.

« Qui » pouvait penser que la ségrégation resurgirait dans notre société.

La ligue de football américain NFL « humilie » les joueurs non vaccinés en leur imposant des bracelets JAUNE sur le terrain !

Ces mêmes joueurs qui enfreignent le lourd protocole covid risquent 14 650$ d’amende et leur club de lourdes sanctions en cas de découverte de clusters.

« JC Tretter, le défenseur central des Cleveland Browns et président de l’Association des joueurs de la NFL, a critiqué jeudi la ligue pour avoir autorisé certaines équipes à obliger leurs joueurs à porter des bracelets de couleur pour différencier ceux qui ont reçu un vaccin de ceux qui n’en ont pas reçu, affirmant que la NFL a l’intention de faire honte aux joueurs non vaccinés ».

L’étoile n’est plus très loin, la bête non plus.

La SNCF va expérimenter le port de bracelet bleu pour les vaccinés

Surpris par l’annonce d’une obligation du pass sanitaire pour voyager, le secteur des transports de passagers longue distance – avions, trains et autocars – s’est organisé à la hâte pour pouvoir contrôler tout le monde à partir de lundi… avec des « gilets bleus » à la SNCF.

Les pass seront vérifiés par des agents d’escale, contrôleurs, équipes de sûreté ou volontaires de l’information, éventuellement appuyés par les forces de l’ordre. Tous auront des chasubles ou des brassards bleus.

La SNCF va aussi expérimenter des contrôles avant l’embarquement : les voyageurs auront alors un bracelet à usage unique – bleu – qui leur permettra d’accéder au quai. « Comme dans les festivals ».

La SNCF va expérimenter le port du bracelet bleu pour les personnes vaccinées. Je veux bien que l’on arrête les comparaisons avec l’étoile jaune mais ils ne nous aident pas. #NonAuPassSanitaire #NonAuPassDeLaHonte #Manifs7aout https://t.co/n5wNC46kv2