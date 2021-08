BHL assure que les USA et l'Occident n'ont pas échoué en Afghanistan

Dans le sillage de la prise de Kaboul par les talibans*, de nombreuse voix s’élèvent pour critiquer la gestion américaine du dossier afghan ces derniers mois. Bernard-Henri Levy, déjà vu à la manœuvre dans la région lors de l’invasion soviétique de 1979, a ainsi fustigé la «débandade» de Washington, dans L’Express.

Une débandade d’autant plus inquiétante qu’elle a eu lieu sans véritables combats, selon l’essayiste. BHL réfute ainsi les comparaisons avec le Vietnam qui ont fleuri ces derniers jours, notamment après l’exfiltration de l’ambassade américaine à Kaboul.

«Rien à voir. Car, au Vietnam, l'armée américaine s'est battue. Là, c'est un Vietnam sans combat. Un Saïgon auto infligé. Une débandade sans coup férir. C'est le modèle de la défaite à l'âge des drones, de la guerre zéro mort […] C'est étrange. C'est honteux. Et c'est une date», a ainsi expliqué l’écrivain à L’Express.

La pilule est d’autant plus difficile à avaler que le bilan des forces occidentales en Afghanistan «est loin d'avoir été nul», affirme Bernard-Henri Lévy. L’essayiste souligne en particulier les progrès faits en matière de droits des femmes et de liberté de la presse. Il craint le délitement d’une «société civile» qui s’était affirmée au fil des ans.

«C'est le plus triste dans cette affaire. Les États-Unis, l'Europe, l'Occident, n'avaient absolument pas “échoué”. La synthèse était en train de se faire entre la société afghane traditionnelle et les droits humains», assure ainsi Bernard-Henri Lévy à l’hebdomadaire.

Des acquis que l’essayiste ne voient pas perdurer sous le règne des talibans*, malgré les signes d’ouverture montrés par ces derniers. L’écrivain s’attend au contraire à voir le groupe terroriste mener une «guerre générale» à la démocratie et à ses valeurs dans les années à venir.

Fervent partisan du «droit d’ingérence» et favorable à l'intervention américaine de 2001, BHL ne renie pas ses positions et appelle la France à continuer la lutte contre les talibans*. L’essayiste souhaiterait en particulier que Paris soutiennent les combattants du Panjshir, appelés à reprendre «le flambeau de Massoud».