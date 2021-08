Des archéologues découvrent que d'anciens tombeaux islamiques se regroupent comme des galaxies

Au Soudan, les sites de sépulture islamiques sont répartis en fonction de facteurs environnementaux à grande échelle et de facteurs sociaux à petite échelle, créant un modèle de distribution semblable à une galaxie, d'après une étude publiée dans le journal PLOS ONE par Stefano Costanzo ,de l'Université de Naples "L'Orientale" en Italie, et ses collègues.

Vues de paysage de dispersions de qubbas autour du Jebel Maman. Photo: Stefano Costanzo (CC-BY 4.0)

La région de Kassala, dans l'est du Soudan, abrite une vaste gamme de monuments funéraires, depuis des tombes islamiques du peuple moderne Beja jusqu'aux anciens tumulus datant de plusieurs milliers d'années.

Les archéologues ne pensent pas que ces monuments soient placés au hasard; leur répartition est probablement influencée par des facteurs géologiques et sociaux.

Comprendre les motifs du paysage funéraire peut donner un aperçu des anciennes pratiques culturelles des personnes qui les ont construits.

Dans cette étude, Costanzo et ses collègues ont collecté un ensemble de données de plus de 10 000 monuments funéraires de la région, répartis sur 4 000 km2. Ils ont été identifiés par des travaux de terrain et par télédétection à l'aide d'images satellite.

Agrégation de 1195 qubbas autour et au sommet d'un petit éperon rocheux.