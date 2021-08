Des scientifiques ont découvert la raison du réchauffement sous le glacier antarctique

Des scientifiques ont découvert pourquoi l’un des plus grands glaciers de l’Antarctique, le glacier Thwaites, fond à un rythme anormalement élevé. Des géophysiciens allemands et britanniques ont découvert une zone de chaleur géothermique montante en dessous. Les résultats de la recherche sont publiés dans la revue Communications Earth & Environment.

Le glacier Thwaites dans l’Antarctique occidental est connu pour sa grande vitesse vers l’océan. À l’heure actuelle, sa fonte est responsable d’environ 4% de l’élévation mondiale du niveau de la mer – plus que tout autre glacier sur Terre. Et ce chiffre, selon les scientifiques, ne fera qu’augmenter, à mesure que le taux de fonte du glacier Thwaites augmente d’année en année.

Jusqu’à récemment, les experts attribuaient cela au changement climatique mondial et au fait que le glacier repose à de nombreux endroits sur le fond marin et entre donc en contact avec des masses d’eau chaude. Cependant, les auteurs de l’étude, géophysiciens du Helmholtz Center for Polar and Marine Research de l’Alfred Wegener Institute en Allemagne et du British Antarctic Survey, ont montré qu’un autre facteur est déterminant.

Sur la base des données d’observations aéromagnétiques, les scientifiques ont compilé une carte du flux de chaleur géothermique dans l’Antarctique occidental et ont trouvé une zone sous la glace du glacier Thwaites où une grande quantité de chaleur géothermique est entrée à l’intérieur de la Terre. Selon les auteurs, cela est dû au fait que le glacier se trouve dans une dépression tectonique, où la croûte terrestre est beaucoup plus mince que, par exemple, dans l’Antarctique oriental voisin.

Contrairement à l’Antarctique oriental, composé d’une vaste masse terrestre, où l’épaisseur de la croûte terrestre atteint 40 kilomètres, l’Antarctique occidental est une région géologiquement jeune, constituée de plusieurs petits blocs relativement minces de la croûte terrestre, qui sont séparés les uns des autres par systèmes de failles et de tranchées – zones de rift. Dans bon nombre de ces tranchées, la croûte terrestre n’a que 17 à 25 kilomètres d’épaisseur et, par conséquent, la plupart des terres se trouvent à un ou deux kilomètres sous le niveau de la mer.

« Nos mesures montrent que sous le glacier Thwaites, où la croûte terrestre n’a que 17 à 25 kilomètres d’épaisseur, un flux de chaleur géothermique pouvant atteindre 150 milliwatts par mètre carré peut se produire », cité dans un communiqué de presse de l’Institut Alfred Wegener , les mots du premier auteur de l’article, la géophysicienne Ricarda Dziadek (Ricarda Dziadek).

D’autre part, l’existence de tranchées de rift à long terme sous l’Antarctique occidental conduit les chercheurs à supposer que l’augmentation du flux géothermique existe depuis plusieurs millions d’années. La vitesse à laquelle un glacier fond est principalement déterminée par la température à sa base.

« La température au fond d’un glacier dépend de plusieurs facteurs, par exemple si la base est composée de roches denses ou de sédiments saturés d’eau », a déclaré l’auteur de l’étude, le Dr Karsten Gohl de l’Institut Alfred Wegener. Efficacement, mais il peut également évacuer l’énergie thermique avant que le flux de chaleur n’atteigne le fond du glacier.

Pour enfin déterminer la cause décisive de l’échauffement anormal du glacier de Thwaites, les chercheurs prévoient de forer dans un avenir proche avec des carottages du lit du glacier et des mesures ponctuelles du flux de chaleur.

source : https://fr.news-front.info