Étude : Les travailleurs de la santé entièrement vaccinés ont une charge virale 251 fois supérieure, ce qui constitue une menace pour les patients et les collègues non vaccinés

Un article préimprimé révolutionnaire par le prestigieux groupe de recherche clinique de l’université d’Oxford, publié le 10 août dans The Lancet, comprend des conclusions alarmantes qui ont un effet dévastateur sur le déploiement du vaccin COVID.

L’étude a révélé que les personnes vaccinées portent 251 fois la charge des virusCOVID-19 dans leurs narines que les personnes non vaccinées.

Tout en atténuant les symptômes de l’infection, le vaccin permet aux personnes vaccinées de transporter des charges virales exceptionnellement élevées sans être malades au départ, ce qui peut les transformer en super diffuseurs présymptomatiques.

Ce phénomène pourrait être à l’origine des poussées post-vaccinales choquantes dans les populations fortement vaccinées dans le monde.

Les auteurs de l’article, Chau et al, ont démontré l’échec et la transmission généralisée du vaccin dans des circonstances étroitement contrôlées dans un hôpital fermé à Ho Chi Minh Ville, au Viet Nam.

Les scientifiques ont étudié des travailleurs de la santé qui n’ont pas pu quitter l’hôpital pendant deux semaines. Les données ont montré que les travailleurs entièrement vaccinés – environ deux mois après l’injection du vaccin COVID-19 Oxford/AstraZeneca(AZD1222) – ont acquis, transporté et vraisemblablement transmisla variante Delta à leurs collègues vaccinés.

Il est presque certain qu’ils ont également transmis l’infection Delta à des personnes sensibles non vaccinées, y compris leurs patients. Le séquençage des souches a confirmé que les travailleurs se sont transmis le SRAS-CoV-2.

Cela correspond aux observations faites aux États-Unis par Farinholt et ses collègueset concorde avec les commentaires de la directrice des Centers for Disease Control and Prevention, qui reconnaît que les vaccins COVID-19 n’ont pas réussi à arrêter la transmission du SRAS-CoV-2.

Le 11 février, l’Organisation mondiale de la santé a indiqué que l’efficacité du vaccin AZD1222 était de 63,09% contre le développement d’une infection symptomatique par le SRAS-CoV-2. Les conclusions de l’article de Chau confirment les avertissements d’éminents experts médicaux selon lesquels l’immunité partielle et non stérilisante des trois vaccins COVID-19 notoirement “fuyants” permet le transport d’une charge virale 251 fois supérieure de SRAS-CoV-2 par rapport aux échantillons de l’ère pré-vaccination en 2020.

Nous disposons donc d’une pièce maîtresse du puzzle expliquant pourquoi l’épidémie de Delta est si redoutable : des personnes entièrement vaccinées participent à l’épidémie de la COVID-19 et agissent comme de puissants propagateurs de l’infection, à la manière de Typhoid Mary.

Les personnes vaccinées propagent des explosions virales concentrées dans leurs communautés et alimentent de nouvelles poussées de la COVID. Il est presque certain que les travailleurs de la santé vaccinés infectent leurs collègues et leurs patients, causant ainsi d’horribles dommages collatéraux.

La poursuite de la vaccination ne fera qu’aggraver ce problème, en particulier chez les médecins et les infirmières de première ligne qui s’occupent de patients vulnérables.

Les systèmes de santé devraient abandonner les mandats de vaccination immédiatement, faire le point sur les travailleurs récupérés de la COVID-19 qui sont solidement immunisés contre la Delta et considérer les ramifications de leurs travailleurs de la santé actuellement vaccinés comme des menaces potentielles pour les patients à haut risque et leurs collègues.