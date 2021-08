Israël : la troisième dose du vaccin covid autorisée à partir de 12 ans

Un tweet du Dr Eli David vient expliquer toute la mascarade vaccinale en Israël qui risque de se terminer en forfait Pfizer. Très conscient d’être dans le pays-test, qui guide tous les autres en matière de soumission de sa population, le Dr Eli David ne manque pas de terminer son message par : « Bientôt dans votre pays… » ! Les vaccinés deux doses vont avoir la surprise de perdre leur pass sanitaire s’ils ne se soumettent pas à la troisième dose… la quatrième n’est pas loin !

Pour savoir ce qui vous sera réservé demain, regardez la population israélienne, le premier cobaye comme le rappelait Albert Bourla, PDG de Pfizer, qui a déclaré sur NBC :

« Je crois qu’Israël est devenu le laboratoire du monde en ce moment, parce qu’ils n’utilisent que notre vaccin dans cet État et qu’ils ont vacciné une grande partie de leur population, de sorte que nous pouvons étudier à la fois les indices économiques et sanitaires. »

Aujourd’hui, le gouvernement israélien a décidé :

1. Le troisième vaccin Covid sera disponible immédiatement pour toute la population âgée de 12 ans et plus.

2. Le passeport covid « laissez-passer vert » sera révoqué pour ceux qui n’ont pas reçu de troisième injection, c’est-à-dire les vaccinés avec deux injections = non vaccinés.

Bientôt dans votre pays…