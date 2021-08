L’efficacité réelle du « vaccin » Pfizer n’est pas de 95% mais… au mieux de 0,7% !

par

Les manipulations fleurissent par les temps qui courent comme les pissenlits au printemps… L’inconduite (pour ne pas dire la malhonnêteté) des « scientifiques » officiels et des autorités de santé laisse pantois tellement elle apparaît désinhibée. Entre modifications a posteriori des protocoles de recherches, trucage des données, courbes ne correspondant pas aux chiffres avancés, on voit même désormais des abstracts d’articles publiés dans des revues à comité de lecture n’ayant rien à voir avec le contenu des articles !

Les médecins, la presse et les politiques se contentant de lire les abstracts et de considérer que toute contestation est le fait de dangereux « complostiss », c’est en fait un jeu d’enfant pour les industries concernées de faire marcher tout ce petit monde à la baguette dans leurs combines !

Que ces milieux a priori éduqués soient pareillement assujettis à une manipulation aussi grossière sera du pain béni pour les historiens et les psychosociologues. Sans grande découverte à en attendre : la désignation d’un ennemi imaginaire pour assurer que la masse fasse corps derrière les « zélites » est vieille comme le monde et marche malheureusement à tout les coups. D’autant plus qu’il se trouve des légions de collaborateurs pour imposer avec la violence requise les absurdités et vilenies présentées comme vérités scientifiques inquestionnables !

On peut effectivement constater comme me l’a fait remarquer un lecteur sagace et attentif que « l’usage de la notion de « consensus scientifique » est utilisée à tout va pour « clore le débat » en ce qui a trait aux questions qui seraient à débattre au sujet du Sars-CoV-2. Le pauvre Alexis Favre (présentateur de la Radio Télévision Suisse) avait sorti, triomphant, cet piteux argument lors d’un débat où il était – comme il se doit au pays de la déconfiture journalistique – juge et partie…

Dans un article évidemment d’une toute autre envergure intellectuelle, Christian Lévêque, écologue, hydrobiologiste et directeur de recherches émérite, souligne pour sa part que :

« (…) Le fait de contester une théorie majoritaire à un moment donné n’est pas une hérésie, mais un élément du débat scientifique. La découverte de la « vérité » ne se construit pas nécessairement par consensus mais par aller-retour (on pourrait dire essai-erreur) entre un modèle explicatif et les faits observés. La démarche scientifique se nourrit donc d’interrogations, d’esprit critique, et de doutes. Il est possible que d’autres observations dans un autre contexte donnent des résultats différents… d’où des interprétations différentes ! Et la vérité n’est généralement dans aucun camp ! »

La presse, les gouvernants et les « milieux scientifiques » suisses n’ont pas encore accédé hélas à ce B.A.-BA de l’intelligence et de la réflexion. Dans la situation que nous vivons, c’est plus que dommage, c’est tragique eu égard aux destructions que leur adhésion à des dogmes fallacieux infligent à la population.

Au premier rang du florilège des mensonges et manipulations qu ont pignon sur rue grâce à ces acteurs en perdition figure cette affirmation mille fois répétée que l’efficacité du « vaccin » Pfizer en termes de protection contre le Sars-CoV-2 est de l’ordre de 95%.

Eh bien, aussi incroyable que cela paraisse, c’est à nouveau une pure foutaise ! Ceci pour deux raisons :

– Tout d’abord, les articles publiés truquent les résultats, sans donner accès au données ! L’efficacité relative du Pfizer, bien loin d’être de l’ordre des 95% annoncés, était au mieux de l’ordre de 50% et probablement moins selon le Dr Peter Doshi, rédacteur au British Medical Journal.

– Ensuite, il est reconnu de longue date comme manipulatoire d’indiquer uniquement la valeur d’efficacité relative d’un médicament ou d’un vaccin sans indiquer également l’efficacité réelle (ou absolue).