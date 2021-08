L’OMS travaille avec Bill Gates et la fondation Rockfeller sur un certificat numérique de vaccination

Aperçu

Il s’agit d’un document d’orientation pour les pays et les partenaires de mise en œuvre sur les exigences techniques pour le développement de systèmes d’information numériques pour la délivrance de certificats numériques interopérables basés sur des normes pour le statut de vaccination COVID-19, et les considérations pour la mise en œuvre de tels systèmes, aux fins de la continuité des soins, et une preuve de vaccination.

