La page Facebook du professeur Perronne suspendue... alors que de fausses pages subsistent

La purge sur les réseaux sociaux continue. Cette semaine c’est la page Facebook de Christian Perronne qui a été suspendue, sans aucune notification, alors que de nombreuses fausses pages à l’effigie du professeur de médecine subsistent. Petite visite guidée.

La page du professeur Perronne comptait 93 177 abonnés très actifs sur les divers sujets médicaux liés à la crise de Covid-19.

La page a été suspendue, cependant, sur les réseaux sociaux les abonnés s’insurgent et demandent où est-elle passée.

Pendant ce temps, de nombreux faux compte de Christian Perronne, signalés à plusieurs reprises depuis août 2020, sont peu enlevés et il en reste toujours. Ce sont pourtant des faux comptes avec usurpation d’identité et surtout arnaque à la loterie....

Mais pour cela Facebook ne fait rien, et pire, indique que cela ne contredit pas leurs standards.

Par exemple, ce compte, signalé pourtant à plusieurs reprises :

Ou encore ce compte, également maintes fois signalés :

Christian Perronne déclare : « depuis un an, avec un compte créé pour cela et relié à mon téléphone, nous avons demandé des dizaines de fois le badge bleu de certification en envoyant ma carte d’identité ». Un robot répond que la page « ne respecte pas les standards » ou que « la personne n’est pas connue »

A propos du Pr Perronne

Le Professeur Christian Perronne a été chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital de Garches. Pendant 15 ans il a été l'un des principaux conseillers en matière de santé publique de plusieurs gouvernements. Bien que faisant l'objet de plusieurs procédures administratives et judiciaires, il est toujours médecin et reste l'un des spécialistes les plus reconnus sur les virus.



Le professeur Perronne est auteur de nombreux ouvrages sur la maladie de Lyme et avait été très critique de la gestion de la crise sanitaire dans deux livress qui se sont hissés en tête des ventes chez Amazon.

Son premier opus s'intitulait : « Y-a-t-il une erreur qu’ils n’ont pas commise ? » et se présentait ainsi :

Pénurie de masques, absences de tests, manque de moyens dans les hôpitaux, comité d’experts attentiste... Vous croyez savoir ce qui s’est passé ? Un médecin réputé raconte à quel point la crise du Covid-19 a été un désastre sanitaire. Le Président ? Le Premier ministre ? Les ministres de la Santé ? Les experts ? Ils n’ont rien vu venir. Plus grave : certains savaient. Ce témoignage féroce et inquiétant est un ouvrage nécessaire sur tout ce qui n’a pas été dit.

« Un réquisitoire implacable contre la politique gouvernementale. » écrit Paris Match

Dans la suite, « Décidément, ils n’ont toujours rien compris ! » Christian Perronne persiste et signe. Après avoir été sanctionné par le pouvoir au travers d’une décharge en 24 heures de son poste de chef de service et harcelé par ses critiques, dans ce nouveau livre, le Pr Perronne va plus loin en posant plusieurs questions clés sur la crise. Le livre était ainsi annoncé :

Pourquoi ne peut-on plus débattre librement en France, notamment de tout ce qui touche à la santé publique ? Comment expliquer la survie prolongée des incompétents qui font de la lutte contre la Covid-19 un spectacle tantôt pathétique, tantôt comique ? Pourquoi le ministre de la Santé, Olivier Véran change-t-il si souvent d'avis ? Jusqu'où va l'influence de Big Pharma sur son ministère ? Au fait, d'où vient réellement cette épidémie ? La chloroquine est-elle vraiment dangereuse ? Qu'en pensent les experts en France mais aussi à l'étranger ? Un livre témoignage courageux nourri de faits précis avec plusieurs dizaines de pages de références.

Le professeur Perronne déclare à propos de la suppression :