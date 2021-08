La protéine spike déclencherait-elle un vieillissement accéléré ?

Walter Chesnut se décrit comme un chercheur amateur passionné depuis toujours par les maladies rares - cependant il est suivi et échange avec un grand nombre de scientifiques de premier rang. Il trouve que le covid-19, quelle que soit son origine, est l'une des maladies les plus complexes auxquelles l'humanité ait jamais été confrontée et qui, d’après lui, induit de nombreuses maladies rares. Son objectif est de fournir des informations utiles et approfondir notre compréhension de ce nouveau coronavirus.

Il a publié un article intitulé "Le régime alimentaire et l'exercice physique pourraient-ils réduire le risque de syndrome COVID-19 ?"

Nous évoquons avec lui son hypothèse : la fameuse protéine Spike aurait pour effet "un vieillissement avancé, accéléré, une neurodégénérescence plus marquée" des cellules qu'elle atteint : une sénéscence, en raccourcissant les télomères (extrémité des chromosomes). Une thèse aux conséquences vertigineuses, dès lors que nous ne sommes pas certains que la protéine Spike se cantonne aux cellules qu'elle cible, et que certains scientifiques affirment qu'elle se répand dans tout l'organisme.



Walter Chesnut poursuit avec un lien avec la glycémie, exposant sa position qui comporte encore de nombreux points d'interrogation, alors que ses hypothèses ont trouvé un écho dans la communauté scientifique.

Walter Chesnut est sur Twitter @Parsifaler et ses travaux sont à retrouver sur son site : wmcresearch.org