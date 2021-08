Le directeur de la publication de VSD traite les non-vaccinés de beaufs, de losers, d’illettrés, de connards et leur enjoint à fermer leur gueule

Ce journaliste insulte les non-vaccinés de beaufs, de losers, d’illettrés, de connards et leur enjoint à fermer leur gueule. Il les enjoint aussi à laisser faire Emmanuel Macron qui les a « sauvés » et qui est « nettement plus intelligent qu’eux ».



La haine à l’état pur. pic.twitter.com/S1vpUeCX7f