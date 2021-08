Le gouvernement a planqué 50% des décès pour sous-évaluer la part des vaccinés décédés

Les preuves de la magouille, le gouvernement communique 926 décès covid entre le 31 mai et le 11 juillet , il précise 720 non vaccinés, les chiffres officiels que l’on retrouve sur Geodes sont différents : il y a eu en réalité 1880 décès covid sur la même période. Pourquoi avoir triché et magouillé ?

On apprend que les 926 décès correspondent à des personnes ayant un test pcr avant ou après l’entrée à l’hôpital. Etrange quand on sait que les vaccinés malades sont le plus souvent non testés, consignes obligent…

Soit la France est le seul pays au monde dans lequel les vaccinés deux doses représentent 2% des décès ( partout ailleurs, Israël UK, c’est plus de la moitié), soit c’est du truandage et les décès planqués sont dans leur immense majorité des vaccinés…

EN Israël 86% des décédés de plus de 60 ans en juillet sont vaccinés deux doses ( ce qui correspond à leur part dans la population). En France …2%…Les propagandistes ont la main lourde.

La « disparition » concerne peu les cas de contamination 145 000 sur Geodes, 138 000 pour la Drees, plus les hospitalisations ou même les réas 2084 sur Geodes et 1696 pour la Drees. Le mystère est total pour les décès: un sur deux escamoté.

Les données internationales donnent toujours plus de contaminations parmi les non vaccinés car nous savons que les vaccinés sont plus souvent asymptomatiques ( mais contagieux) et donc non testés.

Les vaccinés connaissant des formes graves sont proportionnellement plus nombreux

L’étude n’est pas crédible: on ne peut pas parler d’échantillon car ils prennent pratiquement tous les cas,encore 80% des cas graves mais seulement 50% des décès

C’ est une manipulation.

LES SOURCES MERCI AU TRAVAIL D’ENQUETE @NiusMarco

A TITRE DE COMPARAISON LES CHIFFRES DE DÉCÈS EN GRANDE Bretagne 34 non vaccinés sur 72 décès

toujours pour comparer les chiffres en Israël

source:https://pgibertie.com/