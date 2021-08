Le Japon soupçonne un contaminant métallique présent dans les vaccins de Moderna et qu’il « réagit aux aimants »

Le ministère japonais de la santé a annoncé jeudi qu’environ 1,6 million de doses du vaccin contre le Covid-19 de Moderna ont été retirées de la circulation en raison d’une contamination de certains flacons qui « réagissent aux aimants », selon un responsable du ministère.

Plusieurs centres de vaccination ont signalé avoir trouvé des corps étrangers dans les doses.

« C’est une substance qui réagit aux aimants », a déclaré le responsable à Nikkei, ajoutant « Il pourrait s’agir de métal ».

Moderna, quant à lui, a confirmé avoir reçu « plusieurs plaintes concernant des particules » dans des flacons distribués au Japon, mais qu' »aucun problème de sécurité ou d’efficacité » n’a été trouvé en lien avec les rapports.

« La société enquête sur les rapports et reste déterminée à travailler de manière transparente et rapide avec son partenaire, Takeda, et les autorités de réglementation pour répondre à toute préoccupation potentielle », a déclaré un porte-parole à Nikkei, ajoutant qu’un « problème de fabrication » dans une usine en Espagne était à blâmer.

