Le Japon suspend le vaccin anti-covid Moderna après l'apparition de nouveaux lots contaminés

Les autorités japonaises ont suspendu l’utilisation de millions de doses du vaccin Moderna Covid après que des substances étrangères ont été trouvées dans un certain nombre de lots et que deux personnes sont décédées après avoir reçu des injections des lots concernés.

Le gouvernement japonais a découvert ce week-end la contamination d’un lot du vaccin Moderna Covid dans la préfecture de Gunma, près de Tokyo, obligeant les autorités à suspendre temporairement l’utilisation des vaccins.

La décision de suspendre un total de 2,6 millions de doses de vaccins Moderna intervient après l’arrêt de 1,63 million de vaccins la semaine dernière suite à la découverte de contaminants dans certains flacons d’un lot qui a été expédié à plus de 860 centres de vaccination à travers le pays.

Bien que la source de la contamination n’ait pas été confirmée, Moderna et la société pharmaceutique Rovi, qui fabrique les vaccins Moderna, ont déclaré que cela pourrait être dû à un défaut de fabrication sur l’une des lignes de production, plutôt qu’à quelque chose de plus préoccupant.

Le Ministère de la Santé du pays a confirmé que deux personnes vaccinées à l’aide des doses du lot sont décédées. Cependant, la cause du décès dans les deux cas fait l’objet d’une enquête et les autorités affirment qu’aucun problème de sécurité n’a encore été identifié. Dans un communiqué, Moderna et le distributeur japonais Takeda ont déclaré que « nous n’avons aucune preuve que ces décès sont causés par le vaccin Moderna COVID-19 ».

Gunma est désormais la septième préfecture japonaise à découvrir des contaminants dans des doses de vaccin Moderna, après des incidents similaires à Aichi, Gifu, Ibaraki, Okinawa, Saitama et Tokyo. Cela survient alors que le Japon lutte contre une augmentation du nombre de cas de Covid qui a poussé près de la moitié des préfectures du pays en état d’urgence.

Depuis le début de la pandémie, le Japon a enregistré 1,38 million de cas confirmés de Covid et 15 797 décès dus au virus. Jusqu’à présent, les autorités japonaises ont administré 118 310 106 doses d’un vaccin Covid.

Les vaccinations de Moderna ont été interrompues à Okinawa au Japon après la découverte de « substances noires » dans un flacon, quelques jours après la suspension d’un autre lot de vaccins

La préfecture d’Okinawa a interrompu les vaccinations Moderna après la découverte de matériaux inconnus dans un flacon de médicament. Cette décision intervient après que le Japon a retiré 1,6 million de doses de Moderna d’un lot différent en raison de problèmes de contamination.

Des substances noires ont été découvertes dans des seringues et un flacon, tandis que des substances roses non identifiées ont été repérées dans une seringue différente avec une dose de vaccin Moderna, selon le radiodiffuseur public japonais, NHK.

Le gouvernement d’Okinawa a déclaré dimanche dans un communiqué qu’il suspendait l’utilisation des vaccins Moderna après que « des substances étrangères aient été repérées dans certains d’entre eux ».

Takeda Pharmaceutical, le distributeur domestique japonais du shot Moderna, devrait vérifier si la contamination suspectée s’est produite pendant la production et consultera le Ministère de la Santé à ce sujet, a rapporté NHK.

La découverte intervient trois jours seulement après que le Japon a suspendu l’utilisation de plus de 1,6 million de doses de Moderna qui avaient été distribuées à 863 centres de vaccination à travers le pays. Les doses ont été temporairement retirées de la circulation par mesure de précaution après la découverte de matières étrangères dans certains flacons. Certaines doses auraient été contaminées par des particules métalliques. Les doses contaminées récemment découvertes à Okinawa proviennent de différents lots de vaccins.

Alors que la question fait toujours l’objet d’une enquête, le Ministère japonais de la Santé a révélé samedi que deux personnes qui avaient reçu leur deuxième dose de Moderna à partir des lots de vaccins retirés plus tôt cette semaine étaient décédées. Le ministère a déclaré qu’il enquêtait sur ce qui a tué les deux victimes, deux hommes dans la trentaine, et qu’il était actuellement inconnu si le vaccin avait joué un rôle.

Les flacons des lots retirés, qui ont été fabriqués par un sous-traitant de Moderna en Europe, sont actuellement en cours d’analyse en laboratoire. Les résultats seront disponibles au début de la semaine prochaine, ont déclaré Moderna et Takeda dans un communiqué conjoint publié samedi.

Vendredi, Taro Kono, le ministre en charge de la campagne de vaccination au Japon, a révélé que plus de 500 000 vaccinations avaient déjà été réalisées en utilisant les doses des lots de vaccins en question. Jusqu’à présent, il ne semble pas y avoir de « problèmes de sécurité sérieux » identifiés, a déclaré Kono.