"Le nouveau vaccin contre le coronavirus contient de l'oxyde de graphène" indique noir sur blanc un brevet chinois

l'oxyde de graphène s'agrège dans le liquide biologique et induit la mort cellulaire , et il présente également une faible biosolubilité et biocompatibilité. ne autre étude en juin 2020 , toujours chinoise, évoquait l'oxyde de graphène (OG) comme vecteur potentiel de vaccin et adjuvant "largement utilisé pour l'administration de biomolécules, qui excelle dans le chargement et l'administration d'antigènes et montre le potentiel d'activation du système immunitaire. Cependant,, et il présente également une faible biosolubilité et biocompatibilité.

Pour pallier ces limitations, divers protocoles de modification de surface ont été utilisés pour intégrer des substances compatibles aqueuses avec l'OG afin d'améliorer efficacement sa biocompatibilité. Plus important encore, ces modifications donnent à l'OG fonctionnalisé des propriétés supérieures à la fois comme support et comme adjuvant."

Kingston indique que tous les vaccins COVID contiendraient du graphène or on ne trouve pas ce composant dans la liste des ingrédients. Il s'agirait en fait d'un secret de fabrication selon elle. L'oxyde de graphène serait utilisé pour fabriquer les nano-lipides de Polyéthylène glycol comme l' ALC-0159 que l'on retrouve dans le Pfizer