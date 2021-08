Le pas est franchi: La Nouvelle Calédonie s'apprête à instaurer la vaccination obligatoire

Ils étaient là pour dresser un état des lieux et réfléchir à un plan de lutte coordonné. Des experts et des représentants du monde médical, des partenaires sociaux, des acteurs économiques ou encore des institutions, notamment le gouvernement, ont participé aux premières assises du Covid, ce vendredi 27 août à Nouméa. Accueilli par la Communauté du Pacifique, ce rendez-vous porté par le Medef était co-organisé par le CHT, la CCI, la CPME et la CPS.

"Le signal envoyé est très fort"

A l’issue des travaux, Mimsy Daly a transmis les grandes pistes de propositions qui sont sorties des échanges. "La Nouvelle-Calédonie est prête affronter ce qui s’annonce et elle veut se donner les meilleures chances de s’en sortir", a estimé la présidente du Medef, en ajoutant : "Je pense que le signal envoyé aujourd’hui est très fort."

Notre objectif collectif est de monter à 60% de vaccinations en trente jours. Ça veut dire atteindre un pic de 2 000 vaccinations par jour. Pour ça, on a plusieurs thématiques qui ont été listées aujourd’hui. Mimsy Daly, présidente du Medef-NC

"Vacciner, vacciner, vacciner"

Le premier grand axe creuse donc l’aspect vaccination. Parmi les pistes de réflexion relayées par Mimsy Daly : "mise en place de l’obligation vaccinale selon le plan Covid control", "ouverture des centres de vaccination sept jours sur sept sans rendez-vous", "mobilisation immédiate des ressources humaines - pharmaciens, infirmiers, réserve sanitaire s’il le faut - pour vacciner, vacciner, vacciner", "étudier l’opportunité d’élargir la gamme de vaccins", "autoriser la troisième dose de vaccination"…

Tests et diagnostics

Autre grande thématique développée, la démultiplication des capacités de test et de diagnostic, en misant sur une coordination entre les tests antigéniques rapides et les tests PCR. Les participants à ces assises appellent aussi de leurs vœux la "mise en oeuvre immédiate du pass sanitaire pour tous les Calédoniens sous un mois", dans le but de l’appliquer dès l’éventuelle introduction du virus sur le Caillou.

Moyens

Ils ont par ailleurs planché sur les moyens en termes de professionnels de santé. Comment améliorer les capacités d’accueil en milieu hospitalier, pourquoi ne pas utiliser les structures hôtelières pour isoler les cas contacts, comment résoudre les problématiques de recrutement dans les secteurs sinistrés (ont été cités la DASS, le CHT et notamment le manque d'infirmières en réanimation).

Sur le plan humain, on ne peut pas se préparer plus, et on sait que ce sera insuffisant. On alerte pour dire que les capacités hospitalière sont limitées. Thierry de Greslan, président de la commission médicale du CHT

Propositions

Il sera aussi proposé de créer un groupe de travail sur le protocole en milieu scolaire, pour poursuivre l’accueil des enfants même avec circulation du virus. Attention, il s’agit à ce stade de propositions, destinées à être étudiées par les autorités.