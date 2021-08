Le président afghan déchu a fui le pays avec des voitures et un hélicoptère « bourrés d’argent »

Il a été largement rapporté dimanche qu’alors que les talibans étaient aux portes de Kaboul, le président Ashraf Ghani a rapidement fui le pays en direction du Tadjikistan voisin. Les troupes nationales sur le terrain ont ainsi compris qu’il n’y avait pas lieu d’opposer une grande résistance, étant donné que leur commandant en chef avait pris la poudre d’escampette au premier signe de rapprochement des ennemis, sans même s’adresser au peuple afghan.

Selon une déclaration de l’ambassade russe lundi, les circonstances du départ de Ghani sont encore pires. L’ambassade à Kaboul a déclaré que Ghani « avait fui le pays avec quatre voitures et un hélicoptère remplis d’argent et avait dû laisser une partie de l’argent derrière lui car tout ne rentrait pas », selon des citations de l’agence de presse RIA citées par Reuters.

On ignore désormais où il se trouve précisément, les responsables russes en profitant pour fustiger sa lâcheté alors que la population afghane souffre.

« Quant à l’effondrement du régime (sortant), c’est la façon dont Ghani a fui l’Afghanistan qui le caractérise le mieux », a déclaré le porte-parole de l’ambassade russe à Kaboul, Nikita Ishchenko. Il ne fait guère de doute que les Russes ont également voulu faire de ces déclarations une critique mordante de la guerre ratée menée par Washington depuis 20 ans.

« Quatre voitures étaient remplies d’argent, ils ont essayé de mettre une autre partie de l’argent dans un hélicoptère, mais tout ne rentrait pas. Et une partie de l’argent est restée sur le tarmac« , a-t-il ajouté. L’ambassade a cité des « témoins » qui ont assisté à la scène bizarre sur la piste de l’aéroport.

Un collaborateur du président Vladimir Poutine a également été cité comme ayant déclaré : « J’espère que le gouvernement qui s’est enfui n’a pas pris tout l’argent du budget de l’État. Ce sera la base du budget s’il reste quelque chose. »

Selon un rapport régional, M. Ghani se trouverait actuellement à Oman après que son avion se soit vu refuser l’entrée au Tadjikistan. Alors que rien n’est confirmé quant à sa localisation, il y a des spéculations selon lesquelles il pourrait finalement se rendre aux États-Unis – peut-être une situation parallèle à celle du Shah, soutenu par les États-Unis, qui a fui l’Iran pour les États-Unis en 1979.

Plus de 20 ans et quelque 2 500 milliards de dollars de l’argent des contribuables américains plus tard, Ghani a apparemment pris des palettes d’argent pour lui-même.

Entre-temps, le Kremlin a annoncé qu’il prévoyait de maintenir l’ambassade russe à Kaboul ouverte pour le moment, à un moment où plusieurs ambassades occidentales ont effectivement transféré leurs opérations à l’aéroport international. Mais compte tenu de la détérioration rapide de la sécurité à l’aéroport international Karzai, ces opérations seront de courte durée.

Dans le même temps, la Chine semble s’orienter vers une reconnaissance officielle de la domination des talibans en Afghanistan. Les médias chinois se moquent aussi maintenant généralement des Américains qui partent dans des circonstances aussi humiliantes.

* * *

Selon les derniers rapports, les talibans ont envoyé des gardes aux ambassades russe et chinoise :