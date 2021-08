Les masques fonctionnent-ils ? Un examen des preuves

« Sérieusement les gens – ARRÊTEZ D’ACHETER DES MASQUES ! » C’est ce qu’a tweeté Jerome Adams, alors chirurgien général, le 29 février 2020, ajoutant : « Ils ne sont PAS efficaces pour empêcher le grand public de contracter le #coronavirus. »

Deux jours plus tard, Adams a déclaré : « Les personnes qui ne savent pas comment les porter correctement ont tendance à beaucoup se toucher le visage et peuvent en fait accroître la propagation du coronavirus. »

Moins d’une semaine auparavant, le 25 février, les autorités de santé publique du Royaume-Uni avaient publié un guide indiquant que les masques n’étaient pas nécessaires, même pour les personnes fournissant des soins communautaires ou résidentiels :

« Au cours des activités quotidiennes normales, les masques ne fournissent pas de protection contre les virus respiratoires, tels que le COVID-19, et il n’est pas nécessaire que le personnel les porte. »

Environ un mois plus tard, le 30 mars, le directeur exécutif du Programme des urgences sanitaires de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Mike Ryan, a déclaré que

« il n’existe pas de preuves spécifiques suggérant que le port de masques par la population de masse présente un avantage particulier. »

Il a ajouté ,

« En fait, il existe des preuves suggérant le contraire » en raison de la possibilité de ne pas « porter un masque correctement ou de ne pas l’ajuster correctement » et de « l’enlever et tous les autres risques qui sont autrement associés à cela. »

Les masques chirurgicaux ont été conçus pour empêcher le personnel médical d’infecter par inadvertance les plaies des patients, et non pour prévenir la propagation des virus. Les conseils des responsables de la santé publique dans les premiers jours de Covid-19 étaient conformes à cette compréhension. Puis, le 3 avril 2020, Adams a annoncé que les CDC modifiaient leurs recommandations et que le grand public devrait dorénavant porter des masques chaque fois qu’une distance sociale suffisante ne pouvait être maintenue.

Avance rapide de 15 mois. Rand Paul a été suspendu de YouTube pendant une semaine pour avoir dit : « La plupart des masques que l’on trouve en vente libre ne fonctionnent pas. » De nombreuses villes à travers le pays, suivant les nouvelles directives des CDC émises lors d’un pic de cas à l’échelle nationale causé par la variante Delta, rendent à nouveau obligatoire le port du masque en intérieur pour tous, quel que soit le statut d’inoculation. Les CDC recommandent en outre que tous les écoliers et les enseignants, même ceux qui ont contracté le Covid-19 ou qui ont été vaccinés, portent des masques.

Les CDC affirment cela même si leurs propres statistiques montrent que le Covid-19 ne représente pas une grande menace pour les écoliers. Ses chiffres montrent que plus de personnes de moins de 18 ans sont mortes de la grippe au cours de la saison grippale 2018-19 – une saison de « gravité modérée » qui a duré huit mois – que de personnes décédées du Covid-19 en plus de 18 mois. Qui plus est, les CDC affirment que sur 1 738 décès liés au Covid-19 aux États-Unis en 2020 et 2021, un seul a concerné une personne de moins de 18 ans ; et sur 150 décès de personnes de moins de 18 ans, un seul a été lié au Covid. Pourtant, les CDC déclarent que les écoliers, qui apprennent en partie grâce à la communication véhiculée par les expressions faciales, devraient néanmoins cacher leur visage – et leurs enseignants aussi.

Comment les conseils en matière de masques ont-ils pu changer aussi profondément ? La recherche médicale sur l’efficacité des masques a-t-elle changé – dans un laps de temps remarquablement court – ou seulement les conseils sur le port des masques ?

Puisque l’on nous répète constamment que les CDC et d’autres organismes de santé publique fondent leurs recommandations sur la science, il est essentiel de savoir ce que les diverses études médicales ont précisément révélé. Les choix importants concernant le fonctionnement de notre république ne peuvent pas être faits sur la seule base de la science – ils nécessitent un jugement et la prise en compte d’innombrables considérations – mais ils doivent être éclairés par la connaissance de celle-ci.

En vérité, les directives antérieures des CDC, du Royaume-Uni et de l’OMS étaient beaucoup plus conformes aux meilleures recherches médicales sur l’efficacité des masques pour prévenir la propagation des virus. Ces recherches suggèrent que le port du masque pendant de nombreux mois par les Américains n’a probablement apporté que peu ou pas de bénéfices pour la santé et pourrait même avoir été contre-productif dans la prévention de la propagation du nouveau coronavirus.

Il est frappant de constater à quel point les CDC, lorsqu’ils rassemblent des preuves pour justifier leur guide révisé sur les masques, évitent soigneusement de mentionner les essais contrôlés randomisés. Les essais contrôlés randomisés sont uniformément considérés comme l’étalon-or de la recherche médicale, mais les CDC les ignorent pratiquement, sauf pour en dénigrer certains qui contredisent particulièrement la position de l’agence. Dans un « Science Brief » qui met en évidence les études qui « démontrent que le port du masque réduit les nouvelles infections » et qui sert de principale justification publique de ses directives sur le port du masque, les CDC fournissent une matrice utile de 15 études – aucune étude comparative randomisée. Au lieu de cela, les CDC se concentrent strictement sur des études d’observation réalisées après le début de Covid-19. En général, les études d’observation sont non seulement de moins bonne qualité que les essais contrôlés randomisés (ECR), mais elles sont aussi plus susceptibles d’être politisées, car elles peuvent injecter le jugement du chercheur de manière plus importante dans l’enquête et se prêtent, bien plus que les essais contrôlés randomisés, à trouver ce que l’on veut trouver.

L’une des études préférées des CDC, à tel point que l’agence a publié un communiqué de presse élogieux à son sujet et continue de lui accorder une place de choix dans son dossier, est une étude d’observation (plus précisément, une étude de cohorte) portant sur deux coiffeurs séropositifs au Covid dans un salon de beauté du Missouri. Les deux coiffeurs, qui étaient masqués, ont fourni des services à 139 personnes, qui étaient pour la plupart masquées, pendant plusieurs jours après avoir développé les symptômes du Covid-19. Les 67 clients qui ont ensuite choisi de se faire tester pour le coronavirus se sont révélés négatifs, et aucun des 72 autres n’a signalé de symptômes.

Cette étude présente des limites importantes. Tout d’abord, n’importe lequel des 72 clients non testés aurait pu avoir le Covid-19 mais être asymptomatique, ou bien avoir des symptômes qu’ils ont choisi de ne pas signaler au Greene County Health Department, l’entité qui a posé la question. L’absence apparente de propagation du Covid-19 pourrait être le résultat d’une bonne ventilation, d’une bonne hygiène des mains, d’une toux minimale de la part des coiffeurs, ou du fait que les coiffeurs, comme le notent les chercheurs, « coupent généralement les cheveux lorsque les clients ne sont pas face à eux ». Les chercheurs observent également que « l’excrétion virale » du coronavirus « est maximale pendant les 2 à 3 jours précédant l’apparition des symptômes. » Pourtant, aucun des clients qui ont vu les stylistes au moment où ils étaient le plus contagieux n’a été testé pour le Covid-19 ou interrogé sur les symptômes. Plus important encore, cette étude ne comporte pas de groupe de contrôle. Personne n’a la moindre idée du nombre de personnes qui auraient été infectées, le cas échéant, si aucun masque n’avait été porté dans le salon. À la fin de l’année dernière, dans une salle de sport de Virginie où les gens ne portaient apparemment pas de masques la plupart du temps, un entraîneur a été testé positif au coronavirus. Comme le rapporte CNN, la salle de sport a contacté toutes les personnes que l’entraîneur avait entraînées avant de tomber malade – 50 membres en tout – « mais aucun membre n’a développé de symptômes ». De toute évidence, cela ne prouve pas que le fait de ne pas porter de masque empêche la transmission.

Une autre étude mise en avant par les CDC, réalisée par Rader et al. a invité des personnes de tout le pays à répondre à un sondage. Le faible taux de réponse (11 %) – dont environ deux fois plus de femmes que d’hommes – indique que le mélange des répondants n’était guère aléatoire. L’étude a révélé qu' »un pourcentage élevé de port de masque facial déclaré est associé à une probabilité plus élevée de contrôle de la transmission », et « le pourcentage le plus élevé de porteurs de masque déclarés » se trouve, sans surprise, « le long des côtes et de la frontière sud, et dans les grandes zones urbaines. » Cependant, comme le notent les chercheurs, « il est difficile de dissocier l’engagement des individus dans le port du masque de leur adoption d’autres pratiques d’hygiène préventive, et le port du masque pourrait servir de substitut à d’autres comportements d’évitement du risque non interrogés ». De plus, parvenir à un meilleur « contrôle de la transmission » n’est pas du tout la même chose que de garantir moins de décès. Par exemple, par habitant, l’Utah se situe dans les dix premiers pays en termes de cas de Covid-19 et dans les dix derniers en termes de décès, tandis que le Massachusetts se situe dans la moitié inférieure en termes de cas et dans les cinq premiers en termes de décès.

Une autre étude d’observation, à laquelle les CDC ne font pas référence dans leur mémoire, est une vaste étude bayésienne internationale réalisée par Leech et al. Elle révèle que le port du masque par 100 % de la population » correspond » à une réduction de 24,6 % de la transmission du nouveau coronavirus. Les mandats de port de masque ne correspondent à aucune diminution de la transmission : « Pour les mandats, nous ne voyons aucune réduction : 0,0 %. » Cependant, comme toutes les études d’observation, cette étude est mal équipée pour démontrer la causalité, pour séparer les effets d’une seule variable parmi d’autres, souvent liées.

Les partisans des masques prétendent souvent que nous n’avons pas d’autre choix que de nous fier aux études d’observation plutôt qu’aux ECR, car ces derniers ne peuvent pas nous dire si les masques sont efficaces ou non. Mais ce qu’ils veulent vraiment dire, c’est qu’ils n’aiment pas ce que montrent les ECR.

L’essai contrôlé randomisé remonte, dans un sens, à 1747, lorsque le chirurgien de la Royal Navy James Lind a divisé les marins souffrant de cas similaires de scorbut en six paires et a essayé différentes méthodes de traitement sur chacune d’elles. Lind écrit : « La conséquence fut que les effets bénéfiques les plus soudains et les plus visibles furent perçus par l’utilisation des oranges et des citrons. »

Les essais contrôlés randomisés ont fini par s’imposer comme la méthode la plus fiable pour tester les interventions médicales. Le passage suivant, écrit par Abdelhamid Attia, docteur en médecine et professeur d’obstétrique et de gynécologie à l’université du Caire en Égypte, témoigne de sa prédominance :