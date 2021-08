Les Taliban interdisent le vaccin Covid

Les Taliban ont interdit la vaccination Covid dans la province de Paktia, dans l’est de l’Afghanistan, a rapporté la plateforme de radio et de télévision Shamshad News. Le mouvement armé a interdit les vaccins COVID-19 dans l’hôpital régional de Paktia et a affiché un avertissement à cet égard, selon le rapport citant le directeur provincial de la santé publique, Walayat Khan Ahmadzai.

Selon Ahmadzai, le service de distribution des vaccins COVID-19 est fermé depuis trois jours, et les clients sont informés que le vaccin a été interdit. Les Taliban ont averti l’équipe de distribution de vaccins d’éviter de distribuer des vaccins, a ajouté M. Ahmadzai.

La région a été conquise la semaine dernière lorsqu’ils ont prétendument retiré Nishan Sahib d’un gurdwara de la province.

Selon les dernières informations, les Taliban se sont emparés d’une station de radio à Kandahar et ont pris l’antenne samedi après avoir conquis une grande partie du sud de l’Afghanistan lors d’une offensive rapide qui fait craindre une prise de pouvoir totale moins de trois semaines avant le retrait des dernières troupes américaines. Ces dernières semaines, les Taliban se sont emparés d’une grande partie du nord, de l’ouest et du sud de l’Afghanistan, laissant le gouvernement soutenu par l’Occident aux commandes d’un petit nombre de provinces du centre et de l’est, ainsi que de la capitale, Kaboul, et de la ville de Mazar-i-Sharif, dans le nord du pays.

source : https://www.qatar-tribune.com

via https://cv19.fr