Londres fait appel à l’armée en raison du manque de nourriture dans les magasins

Le gouvernement britannique demandera une aide militaire en raison d’une éventuelle pénurie de nourriture dans les magasins du pays.

Selon la publication du Daily Mail, le Royaume-Uni est confronté à une pénurie de 100 000 chauffeurs de camion pour transporter des marchandisRoyaume es vers les supermarchés.

Les problèmes logistiques sont causés non seulement par la pandémie de coronavirus, mais aussi par le Brexit, à la suite duquel de nombreux conducteurs ont quitté le pays.

Le gouvernement britannique demandera à l’armée 2 000 chauffeurs qui aideront à distribuer de la nourriture et d’autres produits de première nécessité, y compris des médicaments, dans les magasins.

Il est rapporté que les soldats seront logés dans des hôtels et travailleront longtemps pour répondre à la crise.

Le gouvernement devrait soumettre une demande officielle d’assistance militaire « sous peu », précise le Daily Mail.

La pénurie de personnel se fait sentir dans les secteurs du transport, de la logistique, de l’hôtellerie, de l’industrie et construction. De plus, outre le manque de personnel de service, les employeurs ont des difficultés à trouver des financiers, des programmeurs, des comptables et des ingénieurs. Il a été noté que la situation actuelle pourrait entraîner une augmentation des salaires des travailleurs et une augmentation de l’inflation.

