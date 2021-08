« Maman, où est maman ? », demande Joe Biden en plein milieu d’un discours

Lorsque Mélania Trump lâchait la main du président Donald Trump, cela faisait les gros titres des médias. Les vidéos passaient en boucle. Quel contraste ! Et les journalistes soutiennent qu’ils sont neutres…

Joe Biden a prononcé lundi, depuis la roseraie, un discours à l’occasion du 31e anniversaire de l’Americans with Disabilities Act. Comme d’habitude, Joe Biden s’est embrouillé et a oublié le nom d’un membre du Congrès.



Et stupeur, à un moment donné, Joe Biden a demandé à l’artiste Tyree Brown : « Où est maman ? ».