- l ’association hydroxychloroquine et azithromycine n’a pas été, le plus souvent, évaluée (les études ne s’intéressant qu’à l’hydroxychloroquine en monothérapie), alors que l’azithromycine possède un effet anti-viral bien connu des infectiologues.

- des traitements administrés trop tardivement , en phase inflammatoire chez des patients hospitalisés, alors qu'il est évident que l’hydroxychloroquine et l’azithromycine doivent être administrés le plus précocement possible, pendant que le virus se multiplie (phase virale). Lisez cet article paru dans Archives of Microbiology and Immunology répondant à l’étude Discovery : https://www.fortunejournals.com/articles/in-reply-to-the-discovery-trial-report-evaluating-the-potential-benefit-of-hydroxychloroquine.pdf

Rapidement, le professeur Raoult a été porteur d'espoir en proposant un traitement curatif associant hydroxychloroquine et azithromycine . Des études chinoises préliminaires ont montré une efficacité de l'hydroxychloroquine ; une première étude de l'IHU de Marseille a ensuite confirmé ces résultats, montrant une diminution du portage v iral sous traitement , puis une diminution de mortalité sur plusieurs milliers de patients et en EHPAD . Ces études observationnelles ont été conspuées (car non randomisées), le professeur Raoult insulté et ravalé au rang de charlatan, par des médecins "twitter" et "plateaux TV" se réclamant d'une mouvance sectaire et dogmatique dénommée "No Fake Med", véritables terroristes intellectuels . Ces derniers souhaitaient tirer au sort les malades afin de séparer ces derniers en deux groupes, ceux bénéficiant du traitement, et ceux recevant un placebo, procédure éthiquement insoutenable.

FranceSoir a donc analysé dans le moindre détail tous les aspects de cette pandémie. Inversement, voici venu l’heure d’effectuer une synthèse simple afin de comprendre tous ces événements à l’échelle du macrocosme : du début de l’épidémie, jusqu’au vaccin et au passe sanitaire, en passant par les traitements ; le rôle des différents acteurs, citoyens, médecins et institutions.

Nous remercions du fond du coeur les courageux résistants à l'oppression : l' IHU de Marseille, FranceSoir, éternel défenseur de la France , les associations ( Bon Sens , Reinfo Covid ...), le Conseil scientifique indépendant , et de nombreuses personnalités : Didier Raoult, Christian Perronne, Philippe Parola, Eric Chabrière, Alexandra Henrion-Caude, Louis Fouché, le sénateur Alain Houpert et bien d'autres.

FranceSoir a su , durant cette période, assurer la contradiction. Que l’on soit d’accord ou pas avec les thèses développées dans ce journal n’est pas un sujet ; le débat doit avoir lieu, et la pensée différente, fût-elle minoritaire et/ou critiquable doit pouvoir s’exprimer, pour faire aider à la compréhension ou se faire réfuter s’il y a lieu. Dans le cas contraire, nous serions dans une société totalitaire où convergerait une unique Doxa propagée par le gouvernement , la presse (aux mains de ces derniers), et certaines institutions (Ordre des médecins, ARS par exemple).

Nous avons depuis subi en continu le lavage de cerveau distillé par les médias propagandistes « mainstream » , financés par les milliardaires asservis au pouvoir, imposant une propagande inique, lavant le cerveau des Français , au gré d’une désinformation permanente, non sans rappeler le conditionnement d’Alex à la fin du film " Orange mécanique" de Stanley Kubrik, ou décrit dans " le Meilleur des Mondes" d’Aldous Huxley . Ô sombre et clairvoyante prémonition !

- des erreurs statistiques, par exemple dans la méta-analyse de Fiolet et al ; voire sur le site pubpeer et certaines lettres à l'éditeur https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7592021/pdf/main.pdf . La méta-analyse a été revisitée et les conclusions sont diamétralement opposées : https://www.fortunejournals.com/articles/revisiting-a-metaanalysis-shows-that-hydroxychloroquine-with-azithromycin-may-be-efficient-in-covid19-patients.pdf

- les fraudes de la méta-analyse de Fiolet et al : nous noterons que les auteurs de cette méta-analyse ont présenté un comportement singulier : le Dr Nathan Peiffer-Smadja a été rajouté sur la version finale alors qu'il n'était pas sur le pré-print ! À l’évidence, il y a de plus une forte suspicion de fraude à PROSPERO https://www.crd.york.ac.uk/prospero/ PROSPERO est un organisme inscrivant les méta-analyses avant que le travail soit effectué, afin d'éviter certains biais.



PROSPERO est une base de données permettant l’enregistrement PROSPECTIF des protocoles de méta-analyses. Il est crucial de décrire le protocole d’une étude en amont, avant l’extraction des données, pour éviter les biais. Les auteurs de l’étude #CMIGate ont enregistré leur étude sur PROSPERO le 9 Juin en affirmant qu’ils n’ont pas commencé l’extraction des données ni l’analyse des biais. Or que trouve-t-on sur la chaîne YouTube du premier auteur le 31 Mai 2020 ? https://www.youtube.com/watch?v=lo_Bq7iiK10 On voit clairement que l’extraction des études éligibles était déjà entamée. De même, on constate que l’analyse des biais avait déjà bien débutée en Mai contrairement à ce qui est annoncé le 11 Juin à PROSPERO. Et on a déjà une première version de la méta-analyse (incluant le #lancetgate ). L’analyse des données était déjà poussée, 10 JOURS AVANT l’enregistrement sur PROSPERO, incluant des analyses de sensibilité. PROSPERO a été contacté en Décembre concernant ce mensonge, ils ont tardé à donner leur réponse, pendant quelques heures ils ont même retiré l’enregistrement mensonger, mais ce changement fut de courte durée. A la surprise générale, ils ont finalement décidé de garder l’enregistrement des auteurs, en leur laissant l’option de le modifier dans les prochains jours. Autre chose improbable : les auteurs auraient eu le temps d’après les données qu’ils ont enregistrées de commencer l’extraction des données, de faire toutes les analyses puis de soumettre et publier le preprint entre le 11 Juin et le 19 Juin.

L'auteur principal, Thibault Fiolet, reconnaît lui-même son incompétence !

- une étude frauduleuse, et maintenant rétractée, parue dans le Lancet (Lancet Gate https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7255293/ ), ayant pour conséquence l’arrêt des différentes études dans le monde sur l’hydroxychloroquine ! Cette étude a constitué en une agrégation de fausses data par la société Surgisphère, chapeautée par une ancienne actrice de charme, Ariane Anderson !

- des allégations mensongères et farfelues concernant une toxicité cardiaque de l’hydroxychloroquine ! Une première depuis des décennies, ce médicament ayant été prescrit à des milliards de personnes de part le monde sans que cette toxicité n’ait été évoquée ! De nombreuses études attestent du contraire ; tout est expliqué dans la méta-analyse revisitée : https://www.francesoir.fr/archive-scientifique-libre-de-francesoir/covid-19-une-meta-analyse-revisitee

- des études administrant hydroxychloroquine en surdosage toxique, comme l’étude RECOVERY par exemple !

https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMc2035374?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed Le surdosage en hydroxychloroquine pourrait provoquer une atteinte pulmonaire ressemblant à celle du COVID. https://www.fortunejournals.com/articles/shunt-due-to-hydroxychloroquine-sublethal-dosage-resulted-in-excess-transfer-to-mechanical-ventilation-and-death-in-hospitalized-p.pdf

- L’ivermectine a subi le même sort. De nombreuses études ont démontré son efficacité pourvu que ce traitement soit donné précocement. De plus, l’ivermectine n’a que très peu d’effets indésirables et aucune interaction médicamenteuse. Il n’y avait donc aucun risque à le prescrire à grande échelle en préventif et en curatif.

Tout ceci a eu pour conséquences une absence de soin, des patients renvoyés chez eux, attendant l’insuffisance respiratoire que beaucoup ne ressentaient pas en raison de la fameuse « hypoxie heureuse ». Que de drames et de décès évitables si l’on avait écouté les professeurs Raoult et Perronne…

Le vaccin : l'échec

Le concept de vaccin n’est pas une mauvaise chose, bien au contraire. Prévenir une maladie est ce que l’on peut faire de mieux en médecine. Cependant, lors de cette crise du COVID, on a eu l’impression que le seul but était de vacciner, presque "vacciner pour vacciner", le vaccin devenant une fin et non plus un moyen, ce au détriment de la réflexion sur les traitements. Or, soigner est le fondement de la médecine.

Il est possible que le vaccin apporte des bénéfices à certaines populations en terme de réduction des formes graves et des décès du COVID. Cependant son efficacité paraît moindre que celle annoncée, plutôt autour de 50 % que 95 %. De plus, le vaccin n'empêche pas la contagion. Preuve en est qu'une personne vaccinée doit encore porter son masque et suivre les recommandations de "distanciation sociale".

Par ailleurs, les effets indésirables graves liés au vaccin sont extrêmement mal évalués, et paraissent beaucoup plus fréquents que prévu à la lecture des registres de pharmacovigilance. Bien entendu, les Khmers blancs "anti Fake Med" auront vite fait d'éluder cette question, niant l'imputabilité de ces événements graves au vaccin, et refusant tout doute constructif (étrange attitude pour la secte des "zététiciens" amoureux du doute, prouvant au contraire une préférence inconsciente pour la pensée dogmatique). Qu'en pense Monsieur Thomas Durand alias "Acermendax", ou "la Tronche en biais" ?

Il est évident que le vaccin favorise l'apparition de variants par pression sélective. La protéine spike, cible du vaccin. Le vaccin actuel a en effet été développé pour générer des anticorps contre la seule protéine spike ; il suffit donc de quelques mutations (peu nombreuses) pour que le vaccin protège moins, voire plus du tout. A contrario, un vaccin utilisant le virus entier, inactivé, génère des anticorps contre d'autres régions antigéniques de l’enveloppe virale, diminuant la probabilité d'apparition de mutants. Tout est expliqué dans cet article scientifique paru dans "Archives of Microbiology and Immunology".

Le plus grave pourrait être l'effet "ADE" pour pour antibody-dependent enhancement, ou maladie exacerbée par des anticorps dits « facilitants » et non plus « neutralisants ». Il suffit qu’un variant particulier apparaisse (ex. variant delta) pour non seulement annuler l'effet vaccinal mais potentiellement induire plus de décès qu'en l'absence de vaccination. En médecine vétérinaire, ce type de vaccin est contre-indiqué chez les animaux malades, car pouvant exacerber la maladie. Ces questions essentielles ne sont jamais évoquées par le commando de médecins qui a pris le pouvoir en France, car nous assistons bel et bien au diktat d'une très petite section de la population sur l'ensemble de la population.

Comprenez le cercle vicieux : maladie et décès, non traités, poussant à une vaccination de masse, sélectionnant les variants, pouvant induire effets indésirables graves et un phénomène "ADE" aggravant la maladie ; avec pour conséquences une course encore plus folle à la vaccination (3 ème dose, nouveaux vaccins etc). Il s'agit du processus psychologique d'engagement, sans possibilité de remise en question, avec rationalisme morbide.

L'odieux Passe sanitaire crée désormais une nouvelle forme d'apartheid en obligeant la population au vaccin et à ses risques, sans consentement éclairé, alors même que le vaccin est dans une période d'évaluation bâtarde mêlant phase 3 et pharmacovigilance. Que ceux qui critiquent le professeur Raoult et ses études, enlèvent d'abord la poutre qui obscurcit leur vision !

Mais vous l'avez compris, Bill Gates l'a dit ! "People act like they have a choice.YOU DON'T HAVE A CHOICE. Normalcy only returns when we've largely vaccinated the entire global population."



Les acteurs

Les acteurs s'organisent autour d'une idéologie, la doxa. Pour résumer 1) aucun traitement n'est efficace, ce en dépit de toutes les études prouvant le contraire (hydroxychloroquine, azithromycine, ivermectine, vitamine D, zinc...). Ne faut t-il pas une certaine dose d'idiotie pour aller militer contre la supplémentation en vitamine D et en zinc, sachant que la majeure partie de la population est carencée et qu'une telle supplémentation est sans risque ? 2) le vaccin est la seule solution 3) seules les études randomisées en double aveugle ont de la valeur 4) les médecins pensant différemment sont des charlatans ou des "désinformateurs criminels" émanant d'un hypothétique "groupe CIA" comme le vocifère le Dr Damien Barraud sur son odieux compte Twitter, entre deux messages insultants.