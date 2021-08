Martine Aubry distribue des bracelets aux nombreux alcooliques de Lille pour "fluidifier" leur descente

Un dispositif de bracelets pour «fluidifier» les flux dans les bars et les restaurants une fois le contrôle du pass sanitaire réalisé a été mis en place à Lille, avec déjà 20 000 bracelets commandés, a appris l’AFP ce 20 août auprès du Groupement des commerçants de la ville.

La préfecture a fait part à l’AFP de son accord pour cette initiative, «qui doit faciliter, en particulier, l’identification des clients en terrasse et au bar et favoriser le respect de la réglementation, qui concourt à la prévention de l’épidémie» et est «donc bienvenue».