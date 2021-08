Martinique, Guadeloupe, le scénario machiavélique débusqué

Le scénario machiavélique !

Le « scénario machiavélique » en marche continu !! Ce qui se passe actuellement en Guadeloupe et Martinique a été au minimum préparé le 21 mai dernier, voir en octobre 2019 !! Comme pour la grippe qui a définitivement été rayée des écrans radars, l’épidémie de dengue a aussi été rayée des cartes officiellement le 21 mai 2021 au profit de la Covid et ses variants. Le site officiel du gouvernement l’a annoncé …. La preuve en images et sur le lien ci-dessous :

Ils sont vraiment tordus, mais ça ne passera pas !! La vérité rejaillit un peu plus chaque jour. Courage les amis.

Guadeloupe.gouv

Merci Francki pour cette analyse pertinente, et s’ils présentent la carte de l’implantation du moustique tigre en France, qui en est responsable ! Nous savons tous que toutes les excuses seront bonnes pour continuer a estampillé les malades comme covid, ce scénario est très plausible aussi pour la métropole et ils doivent vraiment monter des scénarios différents en “conseil de guerre” pour créer de fausses excuses d’estampillages covid, qui n’a que pour but de continuer le plan machiavélique (pass, vaccin, etc..).

Ils sont très organisés pour la manipulation du monde, ça cogite beaucoup à la grande loge. Nous devons tous nous accrocher jusqu’au bout et surtout pas cédé à l’usure et le chantage, le temps nous donnera raison, profitez de vos proches qui se sont VACCINÉ par manque de courage, d’information, pression sociale, ou simple resto, car pour certain, leurs temps sont comptés.

ARMÉE FRANÇAISE LIBÈRE LE PEUPLE FRANÇAIS MAINTENANT.

Solidarités santé.gouv